Freundlich, selbstbewusst, witzig

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Hunderte Menschen kamen am Freitag zur Trauerfeier für Marion Römer in die Fahrzeughalle der Fürstenwalder Feuerwehr in der Frankfurter Straße. Feuerwehrleute säumten den roten Teppich, der zur Urne führte. Rund herum ein Meer von Blumen und Gebinden. Darüber ein Bild der Chefin des Feuerwehrverbandes, so wie sie wohl jeder in Erinnerung hat: mit einem freundlichen Lächeln.

„Sie war respektvoll, selbstbewusst und witzig“, sagte der Chef der Feuerwehr, Jörn Müller, in seiner Trauerrede. Und sie war loyal. Als er 2011 in Folge einer Intrige rausgeworfen wurde, stand sie zu ihm. „Die Anschuldigungen sind totaler Quatsch“, sagte sie noch vor dem ersten Gerichtstermin. Und behielt Recht. Vielleicht erklärt auch diese Episode, eine solche Haltung, warum die ehemalige Ratskellerwirtin ein so hohes Ansehen in der Stadt hatte.

Von 1969 bis 2000 arbeitete sie „unter Tage“, wie sie oft sagte, also im Ratskeller – war zu DDR-Zeiten Vorsitzende der Bewertungskommission für Servierpersonal. Nach der Wende gehörte sie zum Vorstand der CDU, zur Stadtverordnetenversammlung und rund 25 Jahre zum Feuerwehrverein, die letzten 14 als Vorsitzende. Am Ende sorgte sie noch für eine große Vereinsfahne.

Die wurde nun vorangetragen, als „ihre Kameraden“ die Urne nach der Trauerfeier zu einem Löschfahrzeug brachten. Mit diesem ging sie auf den letzten Weg durch die Stadt zum Friedhof. Vorneweg Polizeieskorte, hinterher ein Dutzend Feuerwehrautos. Die Beisetzung fand im stillen Familienkreis, darunter Erhard, mit dem sie 50 Jahre verheiratet war, Tochter Gesine und deren Ehemann Wolfgang Lippert, statt.

„Marion, du wolltest nicht, dass wir weinen“, zitierte Müller. Deshalb traf man sich nach der Beerdigung zu einer Feier in der Feuerwache an dem nach ihren Wünschen gebauten Getränkewagen „Löschboot“.