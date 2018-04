Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Für den 22. April sind die Barnimer aufgerufen, an die Wahlurnen zu treten, um einen neuen Landrat zu bestimmen. Fünf Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen. Die Märkische Oderzeitung stellt sie in dieser Woche im Porträt vor. Heute: Michael Luthardt (B90/Grüne).

Klar, der Waldcampus ist wahlkampffreie Zone. Gleichwohl: Am schwierigsten dürfte es sein, seine eigenen Mitarbeiter zu überzeugen, ihm die Stimme zu geben. „Wenn er gewinnt, bräuchten wir einen neuen Chef“, heißt es in der Belegschaft des Landeskompetenzzentrums Forst Eberswalde (LFE), das Michael Luthardt seit 2014 leitet. Ein Wechsel an der Spitze wäre aber nun so gar nicht in ihrem Interesse. Die Forstleute sind in einem Dilemma, sie wollen ihren Chef behalten. Denn er sei ein guter Vorgesetzter, ist auf den Fluren des LFE immer wieder zu hören. Er könne zuhören, sei stets ansprechbar und motiviere die Kollegen.

Exakt diese Fähigkeiten will Michael Luthardt denn auch mit einbringen, wenn er obsiegen und ins Landratsamt einziehen sollte. Eines werde nämlich oft vergessen, sagt der 60-Jährige sogleich. „Der Landrat ist vor allem Chef einer Verwaltung.“ Bei allen politischen Debatten – den Gestaltungsspielraum beziffert Luthardt auf „vielleicht 20 Prozent“ –, zunächst habe der Landrat für das Funktionieren der Behörde zu sorgen. Und die sei groß, zähle immerhin 800 Mitarbeiter. Kein Vergleich zum LFE mit gerade mal 50. Angst macht Luthardt dies nicht. Er fühlt sich der Aufgabe gewachsen.

Auch wenn die Kandidatur nicht eben Teil seiner Lebensplanung war. Luthardt ist bekanntlich kurz vor Toresschluss angetreten. Die Entscheidung sei nach der ersten Vorstellungsrunde der Mitbewerber gefallen. Da sei nichts dabei gewesen, „was meine Themen sind“. Aber niemals wäre er selbst „in die Offensive gegangen“. Immerhin ist Luthardt, nachdem er Mitte 2017 der Partei Die Linken den Rücken gekehrt hatte, wegen deren Umweltpolitik, erst seit Dezember Mitglied der Grünen. Es sei der große Rückhalt innerhalb seiner neuen politischen Heimat gewesen, der ihm Mut für die Kandidatur machte, sagt er.

Aber was sind Luthardts Themen? „Die ländlichen Räume, der Baum- und allgemein der Naturschutz sowie natürlich Landwirtschaft“, nennt der gebürtige Thüringer, der nach der Wende in der Biosphäre Schorfheide-Chorin arbeitete, Schwerpunkte. Als Wahl-Choriner kennt er die Probleme der kleinen Gemeinden, weiß um die Schwierigkeit, Infrastruktur zu erhalten. Gerade im Oberbarnim. Weshalb Luthardt für eine Art von Finanzausgleich zwischen den reicheren und den ärmeren Kommunen plädiert. Ebenso wie er sich für stärkere Kooperationen mit der Uckermark ausspricht. Etwa beim Tourismus. „Mit dem ,Barnim’ kommt man da nicht weit“, weiß Luthardt aus eigener Erfahrung.

Denn: Seit zehn Jahren ist der promovierte Forstingenieur gewissermaßen im Nebenerwerb Gastwirt. Am Wochenende steht er am Bahnhof Chorin im Bistro „Lindenblatt“ hinter der Theke, bedient Ausflügler, kommt mit Touristen ins Gespräch. Das Faible dafür habe er von seinen Großeltern. „Die hatten eine kleine Gastwirtschaft“, erzählt Luthardt. Aber jetzt werde er dieses Hobby aufgeben. Ein Nachfolger sei gefunden.

Michael Luthardt lebt zwar „erst“ seit gut 30 Jahren im heutigen Barnim. Die Absolventenlenkung hatte ihn 1985 nach Eberswalde ans damalige Institut für Forstwissenschaften geführt. Doch längst hat er hier Wurzeln geschlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. In Chorin hat er sich eine kleine Oase geschaffen, einen naturnahen Garten. Er ist in acht Vereinen Mitglied. Vom Dorfverein Klein Ziethen über den „Mensch Brodowin“ bis hin zu „Denkmale Glambeck“.

So richtig kennengelernt habe er den Barnim aber in der Zeit 2009 bis 2014, als er für die Linken im Landtag saß. Kommunalpolitik ist – neben dem Wald – Luthardts große Leidenschaft. Von Chorin, wo er mit Mandat des „Wählerbündnisses für konstruktive Kommunalpolitik“ im Dorfparlament aktiv ist, über den Barnimer Kreistag (bis 2017) und eben Potsdam.

Viele Parallelen zwischen Forst und Politik sieht Luthardt zwar nicht. Aber: Die Forstwirtschaft wie auch sein Einsatz im Natur- und Umweltschutz haben ihn gelehrt, in längeren Zeiträumen zu denken. Diese Denkweise habe er sich auch als Abgeordneter zu eigen gemacht. Vorauszuschauen, über die eigene Generation hinaus. Allzu oft hätten Politiker nämlich allein ihre Amtszeit im Blick.