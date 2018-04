IceGuerilla zieht im Juni ins Gewerbegebiet

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Mitte Juni wird die Eismanufaktur im Beeskower Gewerbegebiet in Betrieb gehen. IceGuerilla-Chef Ralf Schulze ist optimistisch, dass die Baupläne eingehalten werden. Am 27. April öffnet das Unternehmen sein Eisgeschäft in der Breiten Straße.

Bis zu einem gewissen Punkt ist Eis ein Saisongeschäft. Zwar schmeckt es in der warmen Stube auch an kalten Wintertagen, doch Frühlings- und Sommersonne sind einfach gut für den Absatz. Darauf stellt sich die IceGuerilla bei ihren Planungen ein. In der neuen Manufaktur, die Halle ist nicht zu übersehen, wenn man aus Richtung Fürstenwalde nach Beeskow kommt, ist deshalb auch ein großes Lager vorgesehen. Dort kann die Eis-Produktion von vier Wochen zwischengelagert werden. Und das bei minus 24 Grad.

Bilderstrecke Eisfabrik fast fertig Bilderstrecke öffnen

Bis zu fünf Tonnen Eis werden die zunächst gut 30 Mitarbeiter pro Schicht in der neuen Halle herstellen. Rund 200 Sorten sind im Programm. „Vanille, Schoko und Erdbeer machen aber in Deutschland immer noch den größten Anteil aus, das ist einfach so“, sagt Ralf Schulze.

Vertrieben wird das Beeskower Eis schon jetzt auf verschiedenen Schienen. Im Beeskower Kino Schukurama, der Geburtsstube der IceGuerilla, ist es zu haben, in der Mocca-Milch-Eisbar in Eisenhüttenstadt, in Hotels und Restaurants. Außerdem hat die IceGuerilla, auch über Franchisenehmer, eigene Eisläden. Derzeit in München und Berlin, das Beeskower Geschäft öffnet nach der Winterpause am 27. April. Weitere Eisdielen, unter anderem in Kiel und auch Bad Saarow, sind in Vorbereitung. Schulzes Ziel ist es, in allen deutschen Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern vertreten zu sein.

Einen immer größeren Anteil am Eisgeschäft hat der Onlinehandel. Und da eine in der Beeskower Bahnhofstraße mögliche Wochenproduktion oft bereits nach zwölf Stunden verkauft war, fiel Ralf Schulze die Entscheidung für den Bau der neuen Manufaktur leichter. An fünf Stationen parallel können dort individuell zusammengestellte Eispakete verpackt werden. Weit mehr als 20 Millionen Mischungen aus Eis, Extras und einer Soße sind möglich. Wer will, bekommt beispielsweise ein Mascarponeeis mit Blattgold und Karamellsoße. In den jetzt von den Eismachern genutzten Räumen hinterm Kino sollen nach dem Umzug feinste Torten entstehen.