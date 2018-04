Zu Gast bei polnischen Ortsvorstehern

Doris Steinkraus

Gorzow (MOZ) Vertreter des Landkreises Märkisch-Oderland nahmen am Kongress von mehr als 200 Ortsvorstehern des polnischen Landkreises Gorzow teil. Seit 1999 besteht ein Partnerschaftsvertrag zwischen den Kreisen. Der Kongress stand in diesem Jahr im Zeichen „15 Jahre Mitgliedschaft in der EU“. „Gerade im Westteil Polens gab es eine große Befürwortung für den Beitritt, ist man auch heute stolz darauf, zur Gemeinschaft zu gehören“, resümiert der Beigeordnete Rainer Schinkel. Gemeinsam mit Rafal Borowiak, der in Märkisch-Oderland für die Zusammenarbeit mit Polen zuständig ist, nahm Schinkel am Kongress teil. Gewürdigt worden sei die langjährige Zusammenarbeit auch unter dem Aspekt, dass viele deutsch-polnische Förderprojekte angeschoben und realisiert werden konnten, so Schinkel. Auf der kommunalen Ebene sei auch nach dem politischen Wechsel in Warschau die Zusammenarbeit sehr gut.