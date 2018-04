Kommunen haben 2018 mehr Geld in der Kasse

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Jetzt ist es amtlich: Der Kreis senkt die Kreisumlage um zwei Prozent. Das bedeutet eine Entlastung der Haushalte aller Kommunen. Die Abgeordneten des Kreistages verabschiedeten den Etat für 2018, der erhebliche Investitionen beinhaltet, die ebenfalls den Kommunen zugute kommen.

Die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland schlägt sich auch im Haushalt von Märkisch-Oderland nieder. Die Steuern fließen reichlicher als je zuvor. Mit dem Nachtragshaushalt des Landes wurden Mehreinnahmen sowohl für alle Kommunen als auch für den Kreis bestätigt. Das heißt, die Umlagegrundlage (Steueranteil und Schlüsselzuweisungen) erhöht sich deutlich, wie der Beigeordnete und Kämmerer Rainer Schinkel (SPD) im Kreistag erläuterte. „2013 betrug sie 167,3 Millionen Euro, in diesem Jahr sind es 212,4 Millionen Euro“, sagte Schinkel.

Fraktionsübergreifend war dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt worden, die Mehreinnahmen des Kreises an die Kommunen weiterzureichen. Die Kreisumlage sinkt um zwei auf nunmehr 41,8 Prozent. Damit fließen dann 87,4 Millionen Euro in den Kreisetat, 2,2 Millionen Euro weniger als 2017.

Bei den Investitionen sind es ebenfalls die Kommunen, die profitieren. Kreisstraßen werden saniert, am Gymnasium Rüdersdorf gebaut, der Fuhrpark des Katastrophenschutzes erneuert und Arbeiten an der Förderschule Neuenhagen begonnen. Bis 2021 werden an der Schule sieben Millionen Euro verbaut. In diesem Jahr beginnt zudem der flächendeckende Breitbandausbau. Der Landkreis übernimmt rund fünf Millionen Euro Eigenleistungen der Kommunen. „Kleine Gemeinden hätten ihren Anteil nicht aufbringen können“, erinnerte Frank Schütz (CDU), stellvertretender Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses. Auch Oppositionschef Uwe Salzwedel (Linke) sprach angesichts der Haushaltszahlen von einer entspannten politischen Situation. Was nicht heiße, dass nicht noch Wünsche offen seien. Es sollte künftig auch wieder stärker um Einzelförderung gehen, wie etwa im Sport oder für die Musikschule. Zur Musikschule sicherte Landrat Gernot Schmidt (SPD) zu, dass die von den Linken geforderte Gebührensatzung demnächst im Kreistag auf den Tisch kommt. Darum hatte es in den vergangenen Sitzungen wiederholt Dispute gegeben.

Bei allen positiven Entwicklungen gebe es aber nicht nur eitel Sonnenschein, wie Rainer Schinkel betonte. Es sei erfreulich, dass die Zahlen in den Kitas steigen. Doch nicht allein das Land bezahle diese Mehrkosten. 26 Millionen Euro schießt der Kreis in diesem Jahr zu, 2016 waren es noch 23 Millionen Euro. Die Erweiterung des Unterhaltsvorschusses 2017 für Jugendliche bis 18 Jahre erfordere fünf neue Stellen, deren Kosten der Kreis allein trägt. Die Aufwendungen des Kreises im Jugendbereich steigen weiter, liegen in diesem Jahr bei 55,1 Millionen Euro (2010: 40,1 Mio).

Die Ausgaben für Asylbewerber werden mit 16,6 Millionen veranschlagt, davon sind 4,3 Millionen Euro durch den Landkreis zu schultern.