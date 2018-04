Tierpaten gesucht

MOZ

Wriezen Für einen Waschbär und weitere Tiere im Wildgehege Wriezen hält der Trägerverein um Dr. Wilfried Böttcher Ausschau nach weiteren Tierpaten. Darüber hat der Tierarzt und Vorsitzende bei der jüngsten Mitgliederversammlung informiert, teilte Xenia Kremer vom Verein Wildgehege Wriezen jetzt mit. Sie ist auf dem Gelände in der Mahlerstraße regelmäßig mit der Fotokamera unterwegs und steuert Aufnahmen unter anderem für den Wandkalender des Vereins bei.

Tierpate kann demnach jeder werden, der bereit und in der Lage ist, monatlich beziehungsweise jährlich einen kleinen Geldbetrag für die Fütterung und den Unterhalt seines persönlichen Patentieres zu spenden. Paten können Einzelpersonen sein, aber zum Beispiel auch Schulklassen, Kita-Gruppen, Sportvereine oder andere Interessengruppen.

Im Fall des noch namenlosen Waschbären beinhaltet die Tierpatenschaft neben der Gewährleistung der Futter-, Unterbringungs- und Tierarztkosten für ein Jahr auch die Namensgebung, so Xenia Kremer weiter. Der Tierpate und Name des Patentieres werden am entsprechenden Gehege zudem kenntlich gemacht.

Wer Interesse an einer Tierpatenschaft hat, sollte den Vorsitzenden des Wildgeheges am besten direkt kontaktieren. Dr. Wilfried Böttcher ist unter Telefon 033456 3211 beziehungsweise 0172 3875663 zu erreichen. Die Anlage hat täglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet.