Explodierte Powerbank löst Feuer aus

Bad Freienwalde (MOZ) Aus ungeklärter Ursache ist am Freitag gegen 20 Uhr in einer Wohnung in der Waldstraße in Bad Freienwalde eine Powerbank, eine Aufladestation für ein Handy, in der Küche explodiert. Dabei brach ein Brand aus.

„Wir konnten das Feuer aber noch mit einer Kübelspritze löschen“, sagte Stadtbrandmeister René Erdmann, der den Einsatz leitete. Die beiden Mieter seien wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben, aber augenscheinlich nicht verletzt worden. Mit einem speziellen gerät wurden der Qualm aus Wohnung und Treppenhaus geblasen. Die Wohnung sei durch den Brand unbewohnbar geworden, erklärte René Erdmann. Die Mieter seien bei Freuden untergekommen.

Im Einsatz waren 49 Feuerwehrleute – 23 aus Bad Freienwalde, 16 aus Altranft und 10 aus Schiffmühle.