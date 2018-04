Ketzins Stadtbrandmeisterin hört auf

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel (MOZ) Ketzins Stadtbrandmeisterin Elke Lemke gibt nach 24 Jahren und mit Ablauf der Wahlperiode im Juli 2019 den Staffelstab an einen Nachfolger weiter, das kündigte sie nun an. Gleichzeitig zog sie eine positive Bilanz zur Situation in den Ortswehren der Stadt.

Der Ausbildungsstand der insgesamt 106 in den Ortswehren aktiven Frauen und Männer sei überdurchschnittlich gut zu bewerten, sagte Elke Lemke. Und auch der Fuhrpark wäre mit den zwölf Einsatzfahrzeugen, den Anhängern und Booten sehr modern und zeitgemäß.

Für den Ortsteil Etzin ist die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges noch in diesem Jahr vorgesehen. Das wäre auch wegen der Ansiedlung von Hermes im Gewerbegebiet Etzin erforderlich, da die Löschwasserversorgung auf dem gesamten Gewerbegebiet problematisch sei.

Die Stadtbrandmeisterin wies aber auch auf einige Probleme hin. So seien zu wenige Kameraden für einen Einsatz mit Atemschutzgeräten tauglich. Diese Situation sollte durch Dienstsport nachgebessert werden. Ferner müsse der Standort für die Paretzer Ortsfeuerwehr schnellstmöglich geklärt werden. Die Personalsituation in Tremmen beurteilte sie als besonders prekär und aufgrund der Altersstruktur langfristig ebenso auch in Etzin. "Es wird sich künftig nicht umgehen lassen, beide Ortsfeuerwehren organisatorisch zu einer Einheit mit zwei Standorten zusammenzufassen", so ihr Vorschlag

Am Standort Ketzin/Havel ist in den kommenden Jahren ein Anbau an das vorhandene Gerätehaus geplant. Die Notwendigkeit ergäbe sich aus einer Vielzahl von Mängeln, die bei einer Begehung durch die Unfallkasse der Feuerwehr Brandenburg festgestellt wurden. Die ergeben sich vor allem durch die größeren Ausmaße der modernen Einsatztechnik.

Elke Lemke empfahl den Stadtverordneten, für den Stadtbrandmeister eine hauptamtliche Stelle einzurichten. " Die Einsatztechnik unterliegt regelmäßigen Prüffristen", sagte sie Diese seien zu organisieren, zu veranlassen und zu dokumentieren und nur mit einem hohen Zeitaufwand zu gewährleisten, nannte sie ein Beispiel.

Elke Lemke legte den Kommunalpolitikern eine ausführliche Liste der Einsätze der Ortswehren vor . Nach dieser Liste haben sich die Einsätze 2017 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt: Von insgesamt 162 auf 353. Besonders betroffen waren Ketzin (Anstieg von 90 auf 227), Falkenrehde (von 13 auf 36) und Tremmen (von 10 auf 26). Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Tschirch bat die Stadtbrandmeisterin, allen Kameradinnen und Kameraden für ihre hohe Einsatzbereitschaft zum Wohle der Ketziner Einwohner zu danken.