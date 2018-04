Agrarminister fördert Bildung

Daniela Windolff

Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger hat der Freien Schule Angermünde einen Förderbescheid über 476 250 Euro für die Modernisierung des Grundschulgebäudes und Arbeiten an den Außenanlagen übergeben. Damit geht auch die Sanierung des historischen Kirchplatz-areals in die Zielgerade.

Zweimal nimmt Ida Anlauf, um die lange Zahl 476 250 Euro ohne zu stocken vorzulesen. Vielleicht liegt es daran, dass der Elfjährigen dabei Prominenz in Gestalt eines Ministers, eines Landrates und des Bürgermeisters über die Schulter schaut. Doch so eine große Summe ist für die kleine Schule auch sehr ungewöhnlich, muss der freie Träger doch jeden Euro für Betriebs-, Unterhaltungs- und Investitionskosten allein aufbringen.

Um so freudiger ist dieser Moment, als Minister Jörg Vogelsänger der Freien Schule nun diese ansehnliche Summe einer knappen halben Million Euro als Fördermittel mitbringt, mit der der Schulträgerverein das denkmalgeschützte Gebäude im historischen Ensemble der Marienkirche sanieren kann. Mit Eigenmitteln werden insgesamt 700 000 Euro in den Schulstandort investiert, informiert Vorstandsmitglied Axel Kalhorn. Das Dach, die Fassade, die Fenster und Türen der Grundschule sollen erneuert werden. Außerdem werden einige Mittel für die Neugestaltung und Vergrößerung des Außengeländes verwendet.

„Ein ganz großer Tag für uns. Jetzt haben wir die Finanzierung rund und können mit der Ausschreibung loslegen“, freut sich Axel Kalhorn. Allerdings müsse man gucken, ob man angesichts der gestiegenen Baupreise mit der Kalkulation noch hinkomme. Im Herbst sollen die Bauarbeiten beginnen. Als weiteres großes Vorhaben wird auch der seit Jahren leerstehende Gebäudeteil der ehemaligen Puschkinschule saniert. Hier soll perspektivisch die Oberschule einziehen, die jetzt noch in der Seestraße ihr Domizil hat. Dann ginge das Konzept einer inklusiven Schule für alle unter einem Dach vollends auf und von der Vorschulgruppe bis zur 10. Klasse könnten Kinder am historischen Schulstandort in der Kirchgasse gemeinsam lernen. Warum aber ein Minister für Landwirtschaft die Bildung unterstützt, erklärt Jörg Vogelsänger den Grundschulkindern selbst, denen er auch den Fördermittelbescheid überreicht.

Das Geld komme aus dem Programm zur Förderung der Ländlichen Entwicklung des Brandenburger Agrar- und Umweltministeriums, dem er als Minister vorsteht. Bekannt ist das Förderprogramm auch unter dem Namen Leader, eines der wichtigsten Programme, die mit EU-Mitteln gespeist werden.

Die Vorschriften und Richtlinien seien kompliziert, aber da Angermünde eine Stadt im ländlichen Raum ist und da Schule und Bildung auch entscheidend für die Entwicklung der ländlichen Regionen ist, habe er die Freude, dieses Geld persönlich zu überbringen und sich die Schule dabei gleich anzuschauen. „Wenn Ihr mal groß seid, geht Ihr in die Politik und macht die Vorschriften einfacher“, gab er nebenbei den Schülern mit auf den Weg.

Bürgermeister Frederik Bewer bestätigt, dass die Freie Schule ein wichtiger Standortfaktor für die Stadt sei. „Ich weiß von vielen Familien, dass sie deshalb nach Angermünde oder in die Ortsteile gezogen sind. Das ist für Angermünde ganz entscheidend und für mich noch wichtiger als die auch sehr positive städtebauliche Aufwertung des historischen Kirchplatzareals, die damit endlich abgeschlossen werden kann“, äußert Frederik Bewer.

Auf die lange Geschichte dieses Gebäudes und den langen Weg einer Fördermöglichkeit macht Landrat Dietmar Schulze aufmerksam. Durch den Einzug der Freien Schule in das Gebäude der ehemaligen Puschkinschule konnte der Schulstandort am Leben erhalten werden. Schulze erwähnte nebenbei, dass er schon vor Jahren als Staatssekretär im Agrarministerium die Förderrichtlinien zur Entwicklung des ländlichen Raums mit angeschoben hatte und sie nicht nur auf Dörfer und Landwirtschaft fokussieren wollte. „Ich bin total froh, was sich hier entwickelt, auch durch das ganz engagierte Schulteam“, betont Schulze und versichert, dass im Landkreis alle Schulstandorte auch zukünftig gesichert sind.