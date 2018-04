Kompetenzzentrum für Digitalisierung

Matthias Wagner

Das Schlagwort Digitalisierung ist seit geraumer Zeit in aller Munde. An der Darstellung unserer Lebens- und Arbeitsabläufe in Zahlen scheint kein Weg mehr vorbeizuführen. Vor diesem Hintergrund wurde in der Niederlassung der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) in der Boldtstraße jetzt ein entsprechendes Kompetenzzentrum mit dem Zusatz 4.0 vorgestellt, das sich auch nach außen öffnen soll.

Hinter der modernen Bezeichnung verbirgt sich nämlich ein bestens ausgestattetes Ausbildungszentrum mit Bezug auf die digitale Zukunft von Unternehmen. Die DAA sieht die Vermittlung von Inhalten der zunehmend digitaler werdenden Arbeitswelt als einen wichtigen Bestandteil ihres Bildungsauftrages. Das bekräftigten auch Hans Stegemann und Jana Geißler-Möbius (DAA Brandenburg-Ost), mit einleitenden Worten zur Eröffnung des Zentrums. Es sei ein besonderer Meilenstein und nehme eine Vorreiterrolle ein, so Jana Geißler-Möbius.

Dietrich Bester, Sprecher des Eberswalder Netzwerkes Metall, einem Interessenverbund von zirka 30 Unternehmen der Branche im Barnim, stellte die Bedeutung des neuen Kompetenzzentrums für die Region heraus. Man wolle gleichsam mit allen Bildungseinrichtungen, wie örtlichen Betrieben zusammenarbeiten, stellte DAA-Standortleiterin Marion Stach heraus. Es sei für viele Berufsbilder aus dem gewerblich-technischen Bereich von Interesse, beschrieb Stach. Auf eine langjährige gute Zusammenarbeit kann, neben anderen, Lothar Tyl, Gruppenleiter Instandsetzung bei Finow Automotive zurückblicken. Das Unternehmen unterhält keine eigene Lehrwerkstatt und lässt bei der DAA ausbilden. Man werde das neue Angebot jedenfalls nutzen, so Tyl.

Im Anschluss an die offizielle Eröffnungszeremonie gab es noch eine aufschlussreiche Vorführung der wichtigsten Bestandteile der Einrichtung. So wurden unter anderem die Einsatzmöglichkeiten und die Funktionsweise von 3-D-Druckern eindrucksvoll durch Ingenieur Fritz Georgi präsentiert. Im Zentrum selbst stehen acht Arbeitsplätze zur Verfügung.