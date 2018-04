Frank Müller bleibt Vorsitzender

Stefan Zwahr

Oranienburg Frank Müller bleibt weitere vier Jahre Vorsitzender des Kreissportbundes Oberhavel. Das ist das Ergebnis der Mitgliederversammlung, in deren Rahmen der 60-Jährige am Freitagabend im Amt bestätigt wurde.

58 der anwesenden Stimmberechtigten votierten bei einer Enthaltung für den Kremmener, der das Amt vor drei Jahren übernommen hatte. „Ich bedanke mich für das Vertrauen. Es ist eine interessante Aufgabe, die Spaß macht. Ich will den Sport in Oberhavel weiter voran bringen.“ Bei der anstehenden Arbeit will sich Müller mit seinem Team an einem Leitbild orientieren, das in den vergangenen Monaten erstellt wurde. Für den organisierten Sport stelle die Bevölkerungsentwicklung eine große Herausforderung dar. Die Breitensportentwicklung, die Stärkung des Ehrenamtes und die Qualifikation von Funktionären und Trainern seien weitere Themen. Andreas Gerlach, Vorstandsvorsitzender des Landessportbundes, begrüsst, dass in den Regionen des Landes konkrete Aufgabenbeschreibungen in Form von Leitbildern formuliert werden.

Dem neuen Vorstand wünschte er die nötige Schaffenskraft. In ihren Ämtern bestätigt wurden mit großer Zustimmung neben Müller auch Schatzmeister Burkhard Dietrich und Beisitzerin Katja Trölenberg. Ihr Mann Maik ist neu dabei, ebenfalls als Beisitzer. Das war bislang Ines Sahr, die nun 2. Stellvertreterin ist. Erster Stellvertreter ist künftig Manfred Hick.

Ebenfalls am Freitag fand der diesjährige Sportjugendtag statt. In dessen Rahmen wurden alle Vorstandsmitglieder der Kreissportjugend Oberhavel einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Vorsitzender bleibt der 36-jährige Granseer Danny Funke. Dem Gremium gehören zudem Stellvertreterin Bianca Rippchen, Schatzmeisterin Antje Jacob, Jugendsprecherin Sarah Radczinski und Beisitzerin Bianca Rippchen an.