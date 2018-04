Einsamkeit unter Zuwanderern

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Unter Zugewanderten in der Uckermark herrscht ein hohes Maß an Einsamkeit. Zu diesem Schluss kommt Stefan Krüger, Integrationsbeauftragter des Landkreises. Betroffen sind vor allem Asylbewerber, die ohne Familie hier leben. Krüger ist seit einem Jahr im Amt und hat sich seitdem überall im Kreis umgesehen, Menschen aufgesucht, Heime und Bürgerbündnisse. Seine anfängliche Euphorie ist inzwischen „geerdet“ worden. Denn auch mehrere Jahre nach dem starken Zustrom von Flüchtlingen sind die Probleme nicht kleiner. Von einer Parallelgesellschaft wie in Berlin oder anderen Großstädten sei man in der Uckermark zwar entfernt. Stattdessen würden auf dem Lande aber eben nicht so „superviele Momente der Verzahnung“ zwischen Einheimischen und Zugewanderten bestehen. „Das ist unsere größte Baustelle. Unsere Aufnahmegesellschaft ist noch nicht so weit. Umgekehrt beobachten wir das auch bei Migranten. Beide Seiten müssen sich aber öffnen.“ Selbst bei organisierten Veranstaltungen, Angeboten und Einladungen würde ein Teil der Einheimischen wie auch der Zuwanderer fernbleiben.

Damit hat sich der hintergründige Gedanke vieler Wirtschaftsvertreter und Politiker, den Bevölkerungsschwund und die Überalterung durch die Aufnahme von Migranten zu stoppen, nahezu in Luft aufgelöst. „Wir haben in der Uckermark nicht genügend Haltestrukturen schaffen können“, so das Resümee von Stefan Krüger. „Und so verlassen uns eben auch Zuwanderer wieder, und das sind nicht nur Einzelfälle.“

Ursachen dafür gibt es viele. Zunächst ist der Arbeitsmarkt kaum aufnahmefähig für Hilfsarbeiter, Ungelernte und schlecht Ausgebildete, auch wenn sie unbedingt einen Job suchen. Auch die Sprachbarrieren sind kaum von der Hand zu weisen. In vielen Fällen müssen die schneller lernenden Kinder als Vermittler zwischen Behörden und Migranten agieren. Überall fehlt es an Geld für Dolmetscher.

Doch Krüger will nicht schwarzmalen. „Viele Menschen sind hier angekommen, leben gern auf den Dörfern, haben Jobs in der Landwirtschaft gefunden, in der Gastronomie. Sie sagen mir auch, dass sie die Uckermark mögen und eine rein arabische Community wie in Großstädten ablehnen.“ Landleben unterstütze Integration.

Vor ihm und den vielen Ehrenamtlern liegen die Mühen der Ebene. Krüger will weg von der Willkommenskultur und hin zu einer reinen Integrationsarbeit. Zugewanderte Frauen müsse man bei Spracherwerb, Kindererziehung und der Selbstständigkeit unterstützen. Viele von ihnen hätten noch Orientierungsprobleme in der neuen Gesellschaft. In den Bürgerbündnissen seien kaum Migranten vertreten. Der Migrationsfachdienst müsse qualifiziert werden. Krüger will die Sportförderung aktivieren, weil hier Sprachbarrieren kaum eine Rolle spielen.

Und natürlich bestimmen vor allem die Probleme der zuletzt Zugewanderten die öffentliche Debatte. Das ergibt aber ein schiefes Bild. Denn die in aller Stille kommenden Polen aus dem Nachbarland – die größte Ausländergruppe im Kreis – fügen sich oft ganz von selbst ein, bevölkern hiesige Kitas und Schulen, kaufen leere Häuser. Sie sind mittlerweile durchaus ein demografischer Faktor geworden. Und das ohne große deutsche Hilfe. „Auch das müssen wir selbstkritisch einschätzen“, sagt Stefan Krüger.