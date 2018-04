Letzte Jagd von Honecker in der Schorfheide

Susan Hasse

Groß Schönbeck (MOZ) Am kommenden Donnerstag, den 19. April liest der Schorfheide-Chronist Helmut Suter aus seinem neuen Buch „Honeckers letzter Hirsch“. Die Veranstaltung findet um 14 Uhr im Jagdschloß Groß Schönebeck statt. Helmut Suter blickt in seinem neuen Werk hinter die Kulissen des Jagdwesens in der DDR von den letzten Kriegstagen 1945 bis hin zu Honeckers letzter Jagd am 8. November 1989. An diesem Tag schoss Honecker seine letzten sechs Hirsche in der Schorfheide. Ein von Unbekannten gesetzter Feldstein mit Gravur erinnert noch heute daran. Die Schorfheide war zu DDR-Zeiten Sonderjagdgebiet der Herrschenden, hier wurden staatstragende Entscheidungen getroffen, Intrigen geschmiedet und illustre Gäste aus West und Ost eingeladen. Für Erich Honecker war die Jagd legitimes Mittel der Politik. Das Buch von Suter enthält viele, teils bislang unveröffentlichte Fotos und Dokumente der DDR-Führungselite.

Die Lesung verspricht kurzweilig zu werden, da Suters Erzählungen mit spannenden Anekdoten gespickt sind. Der Eintritt beträgt 4 Euro, um Reservierung wird unter der Telefonnummer 033393 65777 gebeten.(sha)