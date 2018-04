Flüchtling bedroht seine Ehefrau

Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde Ein afghanischer Flüchtling, der 2015 nach Deutschland kam und seitdem immer wieder durch Gewalt gegen seine Ehefrau auffällt, macht den Barnimer Behörden das Leben schwer. Niemand weiß so recht, wie der Mann zu stoppen ist.

Die Liste der Anzeigen gegen Said-Esmatullah R. ist lang. 13-mal in zwei Jahren rückte die Barnimer Polizei wegen des 34-jährigen Afghanen im Übergangswohnheim in Wandlitz an. Dort hatte der Mann immer wieder seine Ehefrau bedroht, körperlich misshandelt und drangsaliert. Die junge Frau, die mit ihm und den gemeinsamen Kindern 2015 aus Afghanistan nach Deutschland geflohen war, wollte in Europa ein neues Leben beginnen. Doch ihre vorsichtige Hinwendung zum - in den Augen ihres Mannes - dekadenten westlichen Lebensstil war dem gläubigen Moslem ein Dorn im Auge. Als sie das Kopftuch ablegte, eskalierte die Situation. Zum Schutz wurden die Frau und ihre Kinder in einer Wohnung im Barnim untergebracht. Demnächst soll vor dem Amtsgericht die Ehescheidung verhandelt werden.

Doch damit war der Spuk noch immer nicht zu Ende. Said-Esmatullah R. stieß aus der Ferne weiter wüste Bedrohungen gegen seine Noch-Ehefrau aus. Unter anderem meldete er sich telefonisch bei seiner Schwiegermutter in Afghanistan. Er werde die gesamte Familie auslöschen, kündigte der 34-Jährige. Mit seiner Frau fange er an und mit deren Mutter werde er aufhören.

Die Barnimer Polizei scheint relativ machtlos. „Wir nehmen die Anzeigen auf und machen eine sogenannte Gefährderansprache. Eine Handhabe, den Mann in Gewahrsam zu nehmen, haben wir nicht“, sagt ein Sprecher. „Herr des Verfahrens ist die Staatsanwaltschaft.“

Ulrich Scherding, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder), bestätigt am Freitag, dass gegen R. mehrmals ermittelt wurde. Einige Verfahren wegen Unterschlagung, Stalking, Körperverletzung seien eingestellt worden. 2017 erhielt der Afghane wegen Bedrohung einen Strafbefehl. In einem Fall aus dem Juli 2016 sei Anklage gegen den Mann erhoben worden, ein Gerichtsverfahren stehe aber noch aus, listet der Staatsanwalt auf. Die jüngsten aktenkundigen Anzeigen gegen R. wegen Körperverletzung und Bedrohung bezögen sich auf Vorfälle aus dem Dezember des vergangenen Jahres.

Trotz der 13 Anzeigen sei der Mann „nicht der typische Serientäter“, betont Scherding. Es sei zwar durchaus denkbar, dass dieser gefährlich werden könne, dennoch sei alles, was ihm zur Last gelegt werden, bisher noch „im normalen Rahmen“, schätzt der Staatsanwalt ein. Es sei möglich, dass das Gericht das bereits laufende und die jüngsten noch offenen Verfahren zusammenführe und dann wäre es auch durchaus denkbar, dass das Gericht nach Würdigung aller Umstände eine Freiheitsstrafe gegen den Mann verhänge. Allein wegen einer Bedrohung aber sei dies unwahrscheinlich. „Wir dürfen den Rahmen unserer Rechtsordnung nicht sprengen“, ist Ulrich Scherding überzeugt.

Die für die Flüchtlingsunterbringung und -betreuung zuständige Barnimer Sozialdezernentin Silvia Ulonska gibt sich rigoroser. „Meiner Ansicht nach gehört der Mann so schnell wie möglich hinter Gitter“, sagt sie klipp und klar. Für die Dezernentin ist R. „eine tickende Zeitbombe“. Eine Gewaltbereitschaft könne sich auch gegen andere richten. Inzwischen wurde dem Afghanen Hausverbot im Übergangswohnheim in Wandlitz erteilt. Er soll nun in eine andere Einrichtung verlegt werden. „Das Problem ist damit allerdings nicht vom Tisch“, weiß Silvia Ulonska.