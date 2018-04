Eine 220 Millionen Euro teure Investition

Patrik Rachner

Schönwalde (MOZ) Noch ist die Tippel-Tappel-Tour angesagt, doch reifen die Pläne für die Entwicklung des Erlenbruchgeländes in der Gemeinde Schönwalde-Glien unaufhaltsam weiter.

So plant der Investor, die Schönwalde Wohnen GmbH & Co. KG mit Sitz in Langenhagen bei Hannover, dort den Bau von beinahe unzähligen Wohnungen für bis zu 3.200 Menschen. Die zahlreichen militärischen Bestandsbauten auf dem ehemaligen Fliegerhorst sollen teils erhalten bleiben. Laut Angaben von Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) steht eine Investitionssumme in Höhe von bis zu 220 Millionen Euro im Raum.

Ein neuer Ortsteil in der Gemeinde wird entstehen. Schon im kommenden Jahr sollen die ersten Erschließungsarbeiten beginnen. Der Zeitplan sei stramm angelegt. Noch allerdings sind die vorbereitenden Gespräche dazu nicht abgeschlossen. "Wir als Gemeinde begleiten natürlich das Bauvorhaben mit allen Facetten", betonte Oehme. Klar ist: "Wir sind uns einig, dass wir keine reine Schlafstadt entstehen lassen wollen. Im Gegenteil, es soll dafür gesorgt werden, dass sich die Menschen wohlfühlen und eine entsprechende Daseinsvorsorge realisiert wird. Wir ziehen an einem Strang!"

So sollen etwa eine Kita, eine Art Dorfgemeinschaftshaus und ein Nahversorger entstehen. Das ist mit Blick auf die prognostizierte Einwohnerzahl verständlicherweise auch vonnöten. Die nötige Infrastruktur muss natürlich auch durch eine verkehrliche Anbindung gewährleistet werden, Stichwort Bus und Bahn.

Apropos. Der Traum, einen Bahnhof in Schönwalde wieder aufleben zu lassen, bleibt für Oehme vor dem Hintergrund des Baus des neuen Wohngebietes bestehen. Er muss sich dazu allerdings noch mit dem Infrastrukturministerium auseinandersetzen. Das entscheidet nämlich, ob es zum einen Zugverkehre bestellt oder eben Empfehlungen ausgesprochen werden, ob ein Bahnhof sinnvollerweise gebaut werden soll.

Indes ist weiterhin klar, dass gemäß der ersten Bestandsaufnahme durch den Investor, nicht alle bestehenden Gebäude abgerissen werden sollen. "Das Unternehmen will den Bestand tatsächlich nutzen und zu Wohnungen umbauen. Darüber hinaus soll an einigen Stellen auch verdichtet werden", so Oehme. Bis zu 1200 Wohnungen könnten gebaut werden. Auch die denkmalgeschützten vier Hangars sollen nach Möglichkeit eine Rolle spielen, deren zwei sind allerdings in Privatbesitz.

Laut Angaben des Bürgermeisters sollen die Häuser bereits bevor sie bezogen werden verkauft sein. Sie sind als Anlegermodell in Planung.

Knackpunkt bleibt aktuell jedoch der Entwurf des Landesentwicklungsplanes, der 2019 in Kraft treten soll. Die dann geltende und festgesetzte Berechnungsbilanz, wonach in zehn Jahren nur einem Hektar Fläche pro 1000 Einwohner neu als Siedlungsfläche ausgewiesen werden darf, hemmt die Pläne und sorgt damit für kräftige Daumenschrauben, die mutmaßlich angezogen werden. Das Erlenbruchgelände ist schließlich allein 67 Hektar groß und auch in anderen Ortsteilen der Gemeinde sollen schließlich Entwicklungen stattfinden.

Sollte der aktuelle geltende Landesentwicklungsplan Bestand haben, wären die Entwicklungsmöglichkeiten komfortabler.