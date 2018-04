Radfahrer müssen am Lehnitzsee absteigen – noch

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die neu angelegte Uferpromenade in Lehnitz steht Spaziergängern schon seit Wochen wieder zur Verfügung. Radfahrer aber dürfen den neuen Weg zwischen Seepromenade und Badeweg bislang nicht legal nutzen. Das solle sich jedoch ändern, sagte Stadtverwaltungssprecher Gilbert Collé am Freitag auf Nachfrage.

„Es ist nicht Sinn der Sache, dass Radfahrer dort absteigen müssen“, erklärte Collé. Dennoch weisen Verkehrsschilder den Abschnitt bislang als reinen Fußweg aus. Wer die Schilder beachtet, muss absteigen. Nach Angaben des Rathaussprechers hatte die Baufirma nach Abschluss der Arbeiten die ursprünglichen Schilder wieder aufgebaut und damit der gültigen verkehrsrechtlichen Anordnung für den idyllisch am Ufer entlangführenden Weg entsprochen. „Nachdem dies bemerkt worden ist, hat die Stadt bei der unteren Verkehrsbehörde des Landkreises einen Antrag für die Beschilderung eines gemeinsamen Geh- und Radweges gestellt“, so Collé. Sobald die geänderte Anordnung vorliege, „werden die Schilder ausgetauscht“.

Inzwischen sind auch die durch Herbststurm „Xavier“ enstandenen Schäden am See soweit beräumt, dass die Wanderwege an der Saubucht wieder passierbar sind. Monatelang hatten Hunderte umgestürzte Bäume die Wege blockiert. Die Forst hatte sie wegen Lebensgefahr auch gesperrt. (til)