Kreiscup-Auftakt in Groß Lindow

Hagen bernard

Groß Lindow Am Sonnabend wird mit den Kreismeisterschaften im Einzelzeitfahren der erste Wettbewerb um den Kreiscup von Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Frankfurt für Radsportler ausgetragen. Gefahren wird auf einem Fünf-Kilometer-Rundkurs in Groß Lindow.

Der Ende der 1970-er-Jahre geschaffene asphaltierte Fünf-Kilometer-Rundkurs in Groß Lindow hat schon mal bessere Zeiten erlebt. Einst bereiteten sich darauf die Asse des ASK Frankfurt wie Weltmeister und Friedensfahrtsieger Falk Boden oder Bahnverfolger Norbert Dürpisch auf ihre internationalen Meisterschaften vor. Vor allem ein etwa 600 Meter langes so ziemlich geradeaus führendes Teilstück diente dafür, um Qualitäten wie die Trittfrequenz für das Zeitfahren zu steuern und zu entwickeln. Die Fünf-Kilometer-Runde ist wie in Vorwende-Zeiten immer noch vom Straßenverkehr recht abgelegen, doch die großen Asse spulen ihre Kilometer mittlerweile woanders ab.

Die Asphaltdecke muss regelmäßig ausgebessert werden, auch können die überwiegend ehrenamtlichen Helfer in den Radsportvereinen die Strecke nicht mehr so regelmäßig und gründlich von Steinen, Kienäpfeln und Ästen befreien, wie es einst Usus war. Die engen Kurven sind vor allem bei den die höheren Geschwindigkeiten fahrenden Männern gefürchtet. So tummeln sich auf diesem Kurs zwar immer noch Sportler, doch hauptsächlich solche, die es darauf nicht mehr ganz so eilig haben. So die älteren Radsportler im Herbst bei ihrem Old-Men-Race und am Sonnabend die überwiegend Halbwüchsigen, die ihre Kreismeisterschaften im Einzelzeitfahren ausfahren. Oder Inlineskater für ihren Odercup und Langstreckenläufer, die gern auf einem Rundkurs unterwegs sind, um sich ohne Hilfe anderer zwischendurch verpflegen zu können.

Nachdem die Radsport-Senioren regelmäßig vor ihrem Herbstrennen mit Spendenmitteln die Asphaltdecke verbessert haben, hat vor den Zeitfahrmeisterschaften der 1. Radsport- und Laufverein Eisenhüttenstadt Hand angelegt, um einen zeitfahrtauglichen Untergrund herzurichten. So fegten bereits am Freitag Frank Behr, Maik Klose und Ralf Krüger auf der Strecke, schließlich war bereits im Training der eine oder andere Eisenhüttenstädter Nachwuchsfahrer darauf ausgerutscht.

Elf Fahrer schickt der RLV ins Rennen, darunter mit Maik Klose und Daniel Klauk zwei Männer. Während Letztere drei Runden bestreiten, also 15 Kilometer zurücklegen, haben die Schüler-Fahrer (U 15) zehn Kilometer zu absolvieren und die der U 11 und U 13 fünf Kilometer.

Zu den Chancen seiner Aktiven kann der Eisenhüttenstädter Trainer Detlef Möws wenig sagen. „Ich weiß beispielsweise nicht, wer aus Frankfurt oder Strausberg kommt. Aus den Resultaten vom Athletiktest in Frankfurt vor einigen Wochen lässt sich nur schwer ein Zeitfahrergebnis ablesen. Ich hoffe, unsere Renner können am Sonnabend ihr Leistungsvermögen ausschöpfen.“

Diese treffen sich bereits um 8.30 Uhr im Radsportzentrum. „Die sollen schön mal mithelfen, ihre Räder aufzuladen. Nur kommen und Rennen fahren, das geht nicht. So etwas lasse ich nicht erst einreißen. Die Fahrer müssen auch ihre Räder pflegen.“ Dabei sind in der Regel die Rennräder Eigentum des Vereins. Je nach Vermögen und Fleiß verändert sich auch die Qualität des Untersatzes.

Gestartet wird am Sonnabend auf dem in einem Wald gelegenen Rundkurs in Nähe der Schule ab 10 Uhr im Minuten Abstand. Da noch bis 9.45 Uhr nachgemeldet werden kann, steht der Zeitrahmen noch nicht fest. Starten dürfen nur Lizenzfahrer aus Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Frankfurt.

Bereits eine Woche später wird der zweite Wettbewerb um den Kreiscup ausgetragen. Dann wird auf der 333 Meter langen Fredersdorfer Radrennbahn ein Omnium ausgetragen, so mit Sprints, Zeitfahren über 100 Meter und Temporunden. Fortgesetzt wird der Kreiscup am 3. Juni mit der Bahn-Kreismeisterschaft. Ebenfalls auf der Fredersdorfer Bahn sind für den 16. Juni, 23. Juni, 25. August und 1. September weitere Kreiscup-Rennen geplant. Abgeschlossen wird die Serie mit der Kreismeisterschaft im Kriterium am 3. Oktober in Fürstenwalde. (hb)