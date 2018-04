Schwimmen Fürstenwalde

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Jetzt gibt es auch die Anerkennung mit Urkunde und offiziellem Schild: Der Fürstenwalder Schwimmverein (FWSV) ist weitere vier Jahre Landesleistungsstützpunkt in Brandenburg. Solch eine Berufung durch den Landessportbund und das Sportministerium „ist sehr wichtig für uns“, sagt Malik Sehovic. Und der Vorsitzende des Fürstenwalder SV fügt hinzu: „Damit werden unsere Aktivitäten und Erfolge gewürdigt – des gesamten Vereins, der Aktiven sowie die hervorragende Arbeit der ehrenamtlichen Trainer und Helfer.“

In den Landesstützpunkten geht es vor allem um die Sichtung, Ausbildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen. „Die Talentiertesten aus den Vereinen im jeweiligen Einzugsgebiet erhalten in den Stützpunkten die Möglichkeit, ein zusätzliches qualitativ anspruchsvolles Training zu absolvieren“, erklärt Sehovic. Ziel sei es auch, die besten Schwimmerinnen und Schwimmer zur Teilnahme an nationalen und internationalen Wettkämpfen zu führen.

Voraussetzung für die Anerkennung als Leistungsstützpunkt ist eine enge Zusammenarbeit mit der Sportstätte und deren Betreiber. „Unser Verein dankt daher ganz besonders dem Team des Sport- und Freizeitbades Schwapp sowie der Stadt Fürstenwalde für stetige Unterstützung und Förderung, ohne die eine Anerkennung nicht möglich gewesen wäre“, sagt Sehovic.

Der Fürstenwalder Verein verfügt über vier B- und drei C-Trainer sowie mehrere Trainerassistenten und Übungsleiter. Stützpunktleiterin ist die langjährige Cheftrainerin Olga Schaaf, die unter anderem die Beeskowerin Iris Julia Berger zu zahlreichen Siegen im Land und darüber hinaus führte.

Der FWSV organisiert jährlich überregionale Wettkämpfe: im März den Internationalen Frühjahrs-Sparkassenpokal, im Oktober das Spatzenschwimmen (kindgerechter Wettkampf) und im Dezember den Weihnachtspokal für nicht-lizensierte Kinder und Jugendliche sowie für Masters-Schwimmer. Im Juni gibt es die schwimmspezifische Unterstützung beim SwimRun Grünheide.

Zugleich arbeitet der Verein mit anderen anderen Sportarten zusammen. So gibt es ein Kooperationsprojekt mit dem Triathlonverein Fürstenwalde (TVF). Bei den regelmäßigen Trainingslagern der Schwimmer nahmen erstmalig in den Herbstferien Kinder und Jugendliche der Abteilung Wasserball der BSG Pneumant sowie des TVF teil.

Die Schwimm-Leistungsgruppe besteht aus zwölf Athleten im Alter zwischen 10 und 16 Jahren. Mit Olga Schaaf, Sebastian Nehr (B-Trainer), Kerstin Ribak (in Ausbildung zum C-Trainer) und Martina Berger (Trainerassistent) hat das Team vier Betreuer. Sie sind bereits am Wochenende bei den Landesmeisterschaften in Potsdam auf der 50-m-Bahn dabei. Dem folgen unter anderem die Deutschen Meisterschaften Ende Mai in Berlin sowie die Freiwasser-DM für die älteren Schwimmer Ende Juni in Mölln.