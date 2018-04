Eberhard Fehland

Frankfurt In der Fußball-Oberliga- ist wieder mal Abstiegskampf auf Augenhöhe angesagt, wenn der 1. FC Frankfurt am Sonntag ab 14 Uhr den SV Altlüdersdorf empfängt. Nicht zuletzt erwarten die Fans Wiedergutmachung für die jüngste 1:5-Schlappe beim SC Staaken in Berlin.

Nach den vorangegangenen zwei Siegen war das ein deutlicher Rückfall in den Schlendrian. „Das darf nicht passieren, eine Einstellungsfrage“, fasst Peter Flaig zusammen. Der Cheftrainer und sein Assistent Fred Garling haben die Mannschaft ins Gebet genommen. „Man kann verlieren, immer aber ist die Art und Weise entscheidend“, schätzt Flaig ein. „Wir müssen kämpfen, rennen bis zur K-Grenze, nur so finden wir auch zu unserem Spiel. Jeder muss hundert Prozent geben, das erwarte ich auch am Sonntag.“

Obwohl die Oderstädter schon 24 Punkte gesammelt haben, „was uns viele anfangs gar nicht zugetraut hatten, haben wir im Ringen um den Klassenerhalt eigentlich noch nicht viel erreicht“. Fred Garling erwartet vom Tabellen-13. (derzeit ein Abstiegsplatz) „eine absolute Reaktion, um im Kampf um den Klassenerhaltzu bestehen.“ Er weiß: „Wir können gegen jeden punkten, wenn wir wollen.“

Der SV aus Altlüdersdorf, ein Ortsteil von Gransee, bestreitet seine achte Oberliga-Saison. Diesmal könnte es für die Oberhavelländer (10./25) ganz eng werden. Trainer Dariusz Bucinski (45) hat zehn Polen im Aufgebot. Kamil Krzystof Zielinski ist mit neun Toren bester Schütze. Im Hinspiel hatten die Frankfurter einen 0:2-Rückstand binnen elf Minuten gedreht, verloren dennoch 3:4. „Auch da stimmte anfangs auch die Einstellung nicht, haben wir erst später Druck gemacht“, sagt Flaig im Rückblick.

In fünf Oberliga-Vergleichen gelang den Frankfurtern noch kein Sieg, nur ein Remis: 0:0 im September 2016.

Erstmals in diesem Jahr wird im großen Stadion gekickt. „Der Rasen ist gedüngt und in einem Top-Zustand“, urteilt Manuela Weigelt, als Vizepräsidentin des Clubs verantwortlich für Organisation und Sicherheit. „Fußballer spielen lieber auf Naturrasen, wir freuen uns drauf“, erklärt Garling. Von den sechs Langzeitverletzten haben Jose Raimundo Silva Magalhaes, Niclas Weddemar und Lars Wiedenhöft mit leichtem Training begonnen. „Vielleicht können sie ab Mitte Mai eingesetzt werden“, hofft Flaig. Kapitän Erik Huwe dürfte derweil nach seiner Muskelverletzung wieder ins Abwehrzentrum rücken. (he)