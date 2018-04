Havelsamariter schon einsatzbereit

Rene Wernitz

Havelland (BRAWO) Sonne satt - na, endlich! Die Woche machte Lust auf mehr. Dabei hat der Frühling 2018 am 20. März noch mit Schneefall begonnen. Die Temperaturen quälten sich in der Folge nach oben. Kaum war es am Karfreitag durchaus angenehm unter freiem Himmel, wurde am Wannsee in Berlin die Badesaison eröffnet. Wassertemperaturen von gerade mal 6 Grad lockten aber nur ganz Unverzagte. Im Hohennauener-Ferchesarer See mag es zwar auch hier und dort Leute geben, die sich ein Bad gönnen. Doch bei aktuell 7 Grad ist auch dort so viel noch nicht los im Wasser.

Laut Jens Hubald, Rettungsschwimmer in Diensten des Rathenower Ablegers des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB), würde für ihn und die anderen im Verein erst zu Christi Himmelfahrt die Rettungssaison beginnen. Das Boot, Havelsamariter 2, sei schon zu Wasser gelassen und einsatzbereit, so Hubald. Es fungiert wie eine mobile ASB-Station, die Retter sind also da, wo das Boot ist. Hubald weist darauf hin, dass die jeweilige Besatzung im Ernstfall über die Rettungsleitstelle alarmiert werden kann, die über Notruf 112 zu erreichen ist. Niemand müsse demnach erst das Boot suchen auf dem See mit seinen fünf Badestellen und rund 10 Kilometer weiter Ausdehnung zwischen Hohennauen im Westen und Ferchesar im Osten.

Insgesamt würden sich rund 20 Mitglieder die Einsatzzeiten teilen. Im Vorjahr waren es mehr. Hubald erklärt das mit Abgängen, die unter anderem aus Umzug wegen Studiums resultieren würden. Ab dem Feiertag am 10. Mai sind die Rettungsschwimmer täglich ab 9.00 Uhr vor Ort. Je nach Wetterlage, je besser um so länger, dauern die täglichen Einsatzzeiten bis 17.00 Uhr, bei besonderen Anlässen wie zur Absicherung von Festen der Anrainerdörfer auch darüber hinaus. Zum Revier gehört neben dem sehr sauberen See, dem EU-Badequalität attestiert wird, auch der Havelabschnitt vom Wehr in Grütz bis hinter Premnitz. Indes befindet sich der Ketziner Havelabschnitt in Obhut des Nauener ASB-Ablegers. Das dortige Rettungsboot heißt Havelsamariter 1 und ist sozusagen das Schwesterschiff von Havelsamariter 2.