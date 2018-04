Skrupellose „Dienstleister“ fordern Unsummen

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Eine skrupellose Masche, ahnungslose Rentner ums Geld zu bringen, grassiert dieser Tage in Strausberg. Gerade ist es in der Fontanestraße passiert: Zwei Mitarbeiter eines „Reinigungsservice“ bieten dem 90-jährigen Günter H. an, seine Hofeinfahrt und die angestaubte Garagenwand professionell zu reinigen. Der hochbetagte, allein in seinem Häuschen lebende Mann ist der Beredsamkeit und dem Druck der Männer nicht gewachsen, er willigt ein. Als es ans Bezahlen geht, haut es ihn fast aus den Socken: 5000 Euro soll er berappen! Günter H. traut sich nicht, zu widersprechen. Die Männer schüchtern ihn ein: Wenn er nicht so viel im Haus habe, müsse er eben zur Bank. Sie fragen ihn auch nach Schmuck. Und zu niemandem ein Wort!, drohen sie. Sie fahren ihn zur Postbank, bleiben auf der Müncheberger Straße zurück. Die Schalterkraft fragt nicht nach, es kommt wohl nicht zum ersten Mal vor, vermutet die Tochter von Günter H., Jutta Schulze: „Das Geld sehen wir wohl nie wieder, auch eine alte Frau aus der Nachbarschaft hat ihr Geld eingebüßt. Ich will alle warnen, diesen Geldabschneidern auf den Leim zu gehen!“ Sie hat Anzeige erstattet und bittet Betroffene, sich bei der MOZ zu melden: Tel. 03341 331453.