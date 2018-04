Der „doppelte Kohlhaas“ zum Auftakt

Viola Petersson

(MOZ) Eberswalde. Die Barnimer Kreisstadt macht wieder Theater. Eigentlich hat es schon begonnen, das Theater. Mit dem Stadtkrimi „Tatort Lücke“. Am 20. April nun wird die Gastspielsaison eröffnet. Schwerpunkt ist die Kooperation mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt.

„Wir haben zwar kein klassisches Theaterhaus“, sagt Eberswaldes Kulturamtsleiter Stefan Neubacher. Gleichwohl sei die Stadt „keine Theater-Diaspora“. Auch ohne feste Spielstätte stelle Eberswalde einiges auf die Beine. Beziehungsweise auf die Bühne. Dank auch der beiden eigenen Ensembles: des Kanaltheaters und der Waggonkomödianten. Der Spielplan für 2018 weist insgesamt mehr als 20 Inszenierungen bzw. Programme aus. In den unterschiedlichsten Formaten und für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Einschließlich der Theater-Aufführungen bei „Guten Morgen, Eberswalde“.

Kern der vom Land geförderten Gastspiele sei, wie schon 2017, die Zusammenarbeit mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs). Das Ensemble tritt in diesem Jahr vier Mal in Eberswalde auf: mit „Max und Moritz“ (29. Juni), „Die Räuber“ (21. Oktober), „Tschick“ (6. November) sowie „Fisch zu viert“ (17. November). Mal diene die Terrasse am Bürgerbildungszentrum als Bühne, mal ginge es in den Familiengarten in die dortige Stadthalle.

Neben den ubs wurden weitere Ensembles und Formationen verpflichtet, so Theatermanagerin Katja Kettner. Etwa das Theater 3 Hasen Oben, das im vorigen Jahr in Eberswalde Premiere hatte und diesmal „Schneewittchen“ in der Stadtbibliothek zeigt (8. Oktober), oder das Theater des Lachens mit einem Stück für Jugendliche („Prinz Hamlet“ am 19. Oktober im Familiengarten). Überaus spannend sei zudem „Der Tod des Empedokles“, eine Inszenierung von und mit Schauspieler Peter Trabner, mit dem dieser bei FinE am 2. Juni gastiert. Trabner, von der Kino-Leinwand, der Bühne und aus dem TV (u. a. „Tatort“) bekannt, montiere Versatzstücke der Kultur- und Naturgeschichte zu einer irrwitzigen und fulminanten One-Man-one-Baum-Show, macht Kettner schon neugierig.

Das Kanaltheater selbst bringe im Sommer eine neue große Produktion auf die Bühne im „Exil“: 2038 – die große Freiheit. Der Titel lässt es erahnen. Es handelt sich um ein Science-Fiction-Stück, um einen Blick in die Zukunft. „In eine Zukunft, in der wir nicht mehr arbeiten müssen“, wie Kettner verrät. „Wir erhalten Grundeinkommen und haben genügend Zeit, all unseren Interessen nachzugehen.“ Klingt verlockend, wirklich? „Am 8. Mai beginnen die Proben“, so Kettner. Und am 22. Juni feiere das Kanaltheater Premiere.

Doch bevor das Ensemble des Kanaltheaters diesen vermeintlich paradiesischen Zeiten entgegensieht, probt es sozusagen noch einmal den Aufstand. Gemeinsam mit „Grotest Maru“ eröffnen die Eberswalder am 20. April die Gastspielsaison. Mit einer Doppelbearbeitung von Kleists „Kohlhaas“. Die eine Inszenierung „dicht an Kleists Vorlage“, wie Neubacher sagt, die andere eine sehr zeitgemäße Interpretation des Stoffs, ein Interview basiertes Stück über das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit, das Gewaltmonopol des Staates und das Recht auf Widerstand. „Grotest Maru“, den Kreisstädtern durch die Fassadenperformance „Equinox“ ein Begriff, setze „Kohlhaas“ als Stationentheater um. Zwischen dem Innenhof des Museums, wo noch die Reformationsausstellung läuft, über Rathaus und Landratsamt zur Maria-Magdalenen-Kirche sind die Eberswalder eingeladen, sich mit dem Theater auf den Weg und auf die Suche zu machen. Nach der Antwort auf die Frage: „Wie lang ist Widerstand gerecht?“

Programm am 20. April: 17 Uhr Reformationsausstellung im Museum Eberswalde; 18 Uhr „Michael Kohlhaas“ mit Grotest Maru im Innenhof des Museums (beides bei freiem Eintritt); 20 Uhr „Kohlhaas – Anatomie eines Aufstands“ mit dem Kanaltheater in Halle 33 auf dem Kranbau-Gelände (Eintritt 15 bzw. ermäßigt 10 Euro)