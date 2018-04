Mehr Häuser können entstehen

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) eröffnet auch für die Stadt Werneuchen neue Möglichkeiten. Besonders bedeutend: Es gibt keine landesplanerische Einschränkung bei der Entwicklung von Wohnsiedlungen.

„Die Kommune gehört mit den Ortsteilen Seefeld-Löhme, Weesow und Werneuchen zum Gestaltungsraum Siedlung“, erläutert Markus Kather von der Regionalen Planungsstelle Uckermark-Barnim in Eberswalde. Darüber hinaus sei die „alte“ Stadt Werneuchen ein sogenannter Grundfunktionaler Schwerpunkt. Die Kommune übernehme damit aus Sicht der Landesplanung auch Funktionen als überregional bedeutender Wohnstandort. Aber nicht nur das - zugleich ist sie auch Arbeits- und Versorgungsstandort für das nähere Umland.

„Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den Flächennutzungsplan zu überprüfen“, so Kather. Das Ziel müsse es sein, die städtebauliche Entwicklung zu steuern. In diesem Zusammenhang müsse geklärt werden, wo geeignete Wohnstandorte liegen, um das überörtliche Wachstum aufzunehmen. Darüber hinaus sollte diskutiert werden, in welchen Gebieten eine verdichtete Bebauung möglich ist. Für die Baudichten gelten nunmehr folgende Orientierungswerte: Gestaltungsraum Siedlung 40 Wohneinheiten pro Hektar, im Achsenzwischenraum sind es 30 Wohneinheiten je Hektar.

„Aber auch wohnortnahe Freiräume sind festzulegen, die trotz des Siedlungsdrucks gesichert werden sollen“, betont der Mitarbeiter der Regionalen Planungsstelle. Zu beachten sei ferner, dass mehr Einwohner auch einen höheren Bedarf an Gemeinflächen haben. Dies betreffe beispielsweise den Einzelhandel, für ihn seien entsprechende Standorte auszuweisen. Ein „großflächiger“ Einzelhandel (Neubau und Erweiterung) sei nun auch in Werneuchen denkbar.

Kather hob ausdrücklich hervor, dass in den verschiedenen Planungsebenen weitere Differenzierungen vorgenommen werden können. Der Gestaltungsraum Siedlung sei daher nicht mit Bauflächen gleichzusetzen, hieß es. „In allen Ortsteilen haben wir es mit einer Verdopplung der Eigenentwicklungsoption zu tun“. Die bedeute, dass künftig mehr möglich sei als bisher.

Die beiden Regierungen von Berlin und Brandenburg hatten im Dezember 2017 den 2. Entwurf des LEP HR zustimmend zur Kenntnis genommen. Die öffentliche Auslegung im Rahmen des Beteiligungsverfahrens läuft noch bis zum 7. Mai.

Mit dem LEP HR wird der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) abgelöst. Das neue Dokument trifft Festlegungen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung der Hauptstadtregion und zwar insbesondere zu den Raumnutzungen und -funktionen. Zur Hauptstadtregion gehören die drei Strukturräume Berlin, Berliner Umland sowie der Weitere Metropolenraum. Ingesamt sechs Millionen Menschen verteilen sich dabei sehr unterschiedlich auf einer Fläche von mehr als 30 000 Quadratkilometer.

Nach den Prognosen rechnet man damit, dass in der meisten Kommunen im Kern der Hauptstadtregion die Bevölkerungszahl weiter wachsen wird. Für das unmittelbare Umland zeichnet sich bis zum Jahr 2030 ein Gewinn von rund 45 000 Menschen (knapp fünf Prozent) gegenüber dem Jahr 2014 ab. Im Weiteren Metropolenraum wird die Bevölkerung dagegen mittel- und langfristig um fast 190 000 Menschen sinken.

Zu einer gemeinsamen Bürgerversammlung zum Thema „2. Entwurf LEP HR - Chancen und Risiken“ laden die Ortsteile Löhme, Seefeld und Krummensee am Donnerstag um 18 Uhr auf das Gelände der Firma Bach RC GmbH, Buchenweg 2, in Seefeld ein.