Schorfheide ist für Schleusenübernahme mit aber

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Der Hauptausschuss der Gemeinde Schorfheide spricht sich für die Schleusenübernahme durch die Kommunen aus. Ein entsprechender Beschluss wurde in dieser Woche einstimmig gefasst. Bürgermeister Uwe Schoknecht wird beauftragt, die Absichtserklärung zur Schleusenübernahme zu unterzeichnen, heißt es darin. Allerdings haben die Vertreter ein „aber“ in den Beschluss gesetzt. Demnach wolle Schorfheide die weiteren Gespräche mit dem Bund nicht blockieren. Allerdings könne die Gemeinde unter den jetzigen Rahmenbedingungen (Höhe der Verbandsumlage) dem noch zu gründenden Zweckverband nicht beitreten.

Schorfheide sieht sich lediglich in der Lage jährlich 100 000 Euro für den Erhalt der Schleusen zur Verfügung zu stellen. Zum Hintergrund: Nach derzeitigem Kostenplan würde Schorfheide für die Jahre 2019 bis 2025 deutlich über 100 000 Euro zahlen müssen, da die Sanierung der Schleusen in dieser Zeit ansteht. Schoknecht begründet seine Haltung mit seiner Verantwortung für die Zukunft der Gemeinde Schorfheide: „Es kann niemand erwarten, dass wir die Gemeinde sehendes Auges in den finanziellen Ruin führen“, so der Bürgermeister. Zwar sei der Finowkanal über Jahrhunderte eine wichtige Lebensader der Region und habe eine lange Tradition, aber das Wohl der Gemeinde stehe voran.

Der Beschluss wird nun in die Gemeindevertretung am 25. April behandelt und könnte dort eine Mehrheit finden. Die Message ist klar: Schorfheide ist bei der Schleusenübernahme dabei, aber die Kosten müssen sich in Grenzen halten.(sha)