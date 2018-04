Gemeindearbeiter mit Durchblick

Eva-Maria Lubisch

Manschnow Am Freitagvormittag wurde im Gemeindehaus in Manschnow der langjährige Gemeindearbeiter Leo Stielke von Bürgermeister Werner Finger (Küstriner Vorland) feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Danke sagten auch Ortsvorsteher Detlef Bräuning, Bauamtsleiter Axel Kraetzer, der Leiter der Komunalarbeiter im Amtsbereich, Andreas Zwick und Manuel König vom Gebäude-management.

Mit Sekt, Blumen und einem Präsentkorb würdigte der Bürgermeister die fleißige und umsichtige Arbeit des Gemeindearbeiters, der seit 1991, also schon 27 Jahre lang, seine Kraft in den Dienst der Kommune gestellt hat. „Er weiß genau, wo was im Ort ist und wie es funktioniert. Er kennt jede Ecke und ist in Manschnow ein beliebter Mensch“, lobte der Bürgermeister.

Als Leo Stielke nach der Wende in Manschnow anfing, gab es viel Liegengebliebenes aus DDR-Zeiten zu modernisieren, wie das Aufbauen von Spielgeräten, Zäune ziehen und Kriegerdenkmäler aufstellen. Dank moderner Technik wurde die Arbeit leichter, die Gemeinde verfügt über einen Multicar mit Mähwerk und diversen Anbaugeräten.

Besonders freut sich der in Rente gehende Leo Stielke auf mehr Zeit für die Familie, Urlaub, sich endlich auch mal mehr mit den beiden Enkelkindern zu beschäftigen, als leidenschaftlicher Jäger seinem Hobby nachzugehen und Liegengebliebenes aufzuarbeiten. Seinen Nachfolger Mike Grunzke aus Genschmar hat er über alle anfallenden Arbeiten, wie die Pflege der Grünanlagen im Ort, die Prüfung der Spielgeräte in der Kita, die Ortsreinigung für den Kreuzungsbereich der B1 sowie der Geh- und Radwege eingewiesen.

Insgesamt sind derzeit in der Gemeinde Küstriner Vorland vier Gemeindearbeiter beschäftigt.