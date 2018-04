Waldfrieden muss warten

sf

Bernau Die Waldfriedener hatten den Wunsch geäußert, dass in ihrem naturbetonten und baumreichen Ortsteil 80 Nistkästen aus dem Bürgerhaushalt der Stadt angeschafft werden. Diesem Wunsch wurde durch die Stadtverordnetenversammlung entsprochen. Allerdings können die Kästen, die vom Wirtschaftsamt am 20. Februar bestellt wurden, voraussichtlich erst in der 1. Juliwoche geliefert werden. Das geht aus einem Schreiben der Stadtverwaltung hervor. Eine Standortliste für die Montageorte wird demnach bis zum Liefertermin erstellt. Das Vorhaben soll dann vor der Brutsaison 2019 abgeschlossen sein. (sf)