Männer, Frauen und Worte

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Zum Welttag des Buches ist am 23. April der Eulenspiegel-Autor Robert Niemann zu Gast in Seelow. Er präsentiert in der Bibliothek „Ulrich Plenzdorf“ seine Lese-Show „Männer, Frauen, Worte“. Wer einfach nur die alten Klischees über Männer und Frauen hören möchte, der ist bei Robert Niemann falsch. „Alte Klischees sind nicht meine Sache“, meint der Eulenspiegel-, taz- und Titanic-Autor. „Bei mir gibt es neue Klischees!“ In seinen Büchern „Besser ein Vorurteil als gar keine Meinung“ und „Niemannsland“ hat er sich vielerlei Gedanken gemacht: Warum investieren Frauen die Hälfte ihrer Zeit und ihres Einkommens in ihr Aussehen, wenn sie doch für ihre inneren Werte geliebt werden wollen? Was ist von der Einführung einer gesetzlichen Mindestwortzahl in langjährigen Partnerschaften zu halten? Warum sagen Frauen „Schatzi!“, wenn sie „Idiot!“ meinen? Was ist Ohnogamie? Und wie genau funktioniert die fraufreie Ehe?

Alte und neue Texte rund um diese Themen stehen im Mittelpunkt der neuen Lese-Show. Niemann verspricht 90 Minuten voller Witz und Hintersinn. Der gebürtige Ostberliner schreibt seit 20 Jahren mit spitzer Feder für Zeitschriften und Verlage.

Lese-Show, 23. April, 19 Uhr, Stadtbibliothek, Karten 10 Euro, Vorverkauf und Bibliotheksnutzer 8 Euro, Tel. 03346 279, E-mail: info@bibliothek-seelow.de