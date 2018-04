Jahrelange Bauarbeiten angekündigt

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Durch die bevorstehenden Baumaßnahmen zwischen dem Autobahndreieck Pankow bis zur Anschlussstelle Neuruppin befürchtet die Gemeinde Wandlitz gravierende Folgen für die Bürger. Die A 10 wird sechsspurig ausgebaut und die A 24 grundhaft erneuert. Der Ausbau ist ein Projekt zwischen der DEGES als Auftraggeber und der Havellandautobahn GmbH und Co.KG als Auftragnehmer. Der Ausbau soll unter laufendem Betrieb stattfinden und Ende 2022 abgeschlossen sein. Der Ortsteil Schönerlinde ist durch den Ausbau am Autobahndreieck (AD) Pankow unmittelbar betroffen. Der Ausbau erfolgt in insgesamt 10 Bauabschnitten, die teilweise parallel gebaut werden. Der die Gemeinde Wandlitz betreffende Baubereich am AD Pankow liegt in den Bauabschnitten BA 9 und BA10. Anhand der angegebenen Bauzeitenplanung werden die Bauarbeiten in diesen Bauabschnitten in der gesamten Bauzeit von Frühjahr 2018 bis Ende 2022 stattfinden. Für die Bürger der anliegenden Gemeinden wird die Baufirma voraussichtlich im Mai/Juni 2018 eine Informationsveranstaltung vor Ort durchführen. (hs)