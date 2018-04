Linke arbeitet an Wahlprogramm

dpa

Potsdam (dpa) Wer mit wem? Und wer an der Spitze? Während andere Parteien sich bereits festlegen, will die Linkspartei erstmal ihr Wahlprogramm entwickeln.

Die Linkspartei startet jetzt mit der Arbeit an ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl im Herbst 2019, lässt die Frage nach der Spitzenkandidatur aber noch offen. Geplant seien insgesamt sechs Regionalkonferenzen, um das Wahlprogramm von der Basis aus zu entwickeln, sagte Parteichefin Diana Golze der Nachrichtenagentur dpa.

"Unser Markenkern ist soziale Gerechtigkeit. Darum bündelt sich alles, was wir an Forderungen vertreten", sagte Golze. "Soziale Gerechtigkeit bedeutet auch, dass man für eine gute Arbeit auch einen guten Lohn bekommt. Und zu sozialer Gerechtigkeit gehört, dass man das Berufsleben auch mit Kindern und zu pflegenden Angehörigen vereinbaren kann."

Linken Co-Landeschefin Anja Mayer sagte: "Wir beginnen jetzt mit dem Zukunftsdialog. Bis zum Ende des ersten Quartals 2019 wollen wir dann durch sein mit den Regionalkonferenzen - und dann wird am Ende das Wahlprogramm stehen." Die Partei zählt derzeit rund 6900 Mitglieder, das entspricht dem Vorjahresniveau.

Golze, die auch Sozialministerin ist, war im März gemeinsam mit Mayer zu den neuen Vorsitzenden der Linkspartei in Brandenburg gewählt worden. Die Frage der Spitzenkandidatur beantwortete Golze nicht. "Ich möchte heute nicht über Personen, sondern Inhalte sprechen", sagte sie. Mayer betonte, dass sie selbst nicht für den Landtag kandidiere und daher als Spitzenkandidatin ausscheide. Sie traue Golze das Amt aber durchaus zu.

Zu den ersten Grundzügen des SPD-Wahlprogramms, das Regierungschef Dietmar Woidke kürzlich vorstellte, äußerte sich Golze zurückhaltend, sieht aber Schnittmengen. "Die SPD redet über die nächsten zehn Jahre, die CDU redet über Konstellationen, die Linke handelt im Hier und Jetzt. Wir kümmern uns jetzt um die Lebensbedingungen der Menschen und nicht erst in zehn Jahren."

Vieles sei nur zustande gekommen, weil die Linke mit in der Regierung ist. "Es gäbe keinen bundesweiten Mindestlohn und keine Debatte über die Anhebung des Mindestlohns, wenn es nicht Vorreiter wie Brandenburg gegeben hätte, mit einem Vergabe-Mindestlohn", sagte Golze.

Die bisherige Zusammenarbeit mit der SPD lobte sie im Kern. "Wir haben mehr erreicht, als erwartet. Wir sind in vielen inhaltlichen Dingen der Motor", sagte Golze. "Ich will nicht sagen, dass die SPD auf der Bremse steht, aber wir wünschen uns bei manchen Themen eine höhere Schlagzahl." Sie begrüße, dass Woidke jetzt auch eine Anhebung des Mindestlohns fordere. Im Vergabegesetz könne das Land dies womöglich noch in dieser Wahlperiode für Aufträge machen, die das Land vergibt.

Golze war im vergangenen Jahr bei einem Unwetter in Italien schwer verletzt worden - und war auf dem Parteitag wegen eines erneuten Klinikaufenthalts in Abwesenheit gewählt worden. "Ich bin sehr froh, ich hab das gut überstanden", sagte Golze dazu. "Mein Arzt sagt: das hält jetzt 100 Jahre."