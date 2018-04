Tour de MOZ startet Sonntag

Frank Groneberg

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) An diesem Sonntag erlebt die Tour de MOZ ihren Saisonauftakt für dieses Jahr. Die erste Etappe führt am Friedrich-Wilhelm-Kanal, der in diesem Jahr 350 Jahre alt wird, entlang. Veranstaltet wird sie vom Förderverein Schlaubemündung-Odertal in Brieskow-Finkenheerd, der zum dritten Mal Partner der Tour de MOZ ist.

Der Start für die etwa 45 Kilometer lange Tour, die für jede Altersgruppe geeignet ist, erfolgt um 10 Uhr am Bürgerhaus „Alte Schule“ in Wiesenau, direkt an der alten B 112 gelegen. Von dort wird zunächst zur Oder geradelt, dann auf dem Oder-Neiße-Radweg entlang und weiter nach Brieskow-Finkenheerd. Dort erwartet die Keramikerin und Malerin Marit Tantarn am ersten Zwischenstopp die Radler in ihrer Lindengalerie zu selbst gemachter Limonade und zur Besichtigung ihrer Keramiken, Bilder und ihrer Werkstatt.

Immer am Friedrich-Wilhelm-Kanal entlang wird die zweite Station angesteuert, das 1869 eingeweihte Kanaldenkmal in Groß Lindow. Zur Mittagszeit ist eine Einkehr in der Gaststätte „Die Preussenstuben“ in Groß Lindow vorgesehen. Von dort aus geht es über den Oder-Spree-Kanal hinweg zum Roten Fließ und dann quer durch den Wald zur Ragower Mühle, wo Kaffee und Kuchen genossen und die Mühle angesehen werden kann. Nach dieser Kaffeepause beginnt dann der Rückweg. Zunächst geht es nach Kaisermühl, dort erneut über den Oder-Spree-Kanal hinweg, weiter nach Schlaubehammer und von dort wieder am Friedrich-Wilhelm-Kanal entlang ohne weitere Pause nach Groß Lindow und Brieskow-Finkenheerd. In Brieskow-Finkenheerd endet die siebenstündige Fahrt – aber wer das möchte, wird von dort aus begleitet zurück zum Startpunkt nach Wiesenau, wo sicher etliche Tourfahrer von außerhalb ihre Autos am Morgen abgestellt haben werden.

Wie Tourleiter Lukasz Kaczmarek vom Förderverein Schlaubemündung-Odertal versichert, steht es jedem Radfahrer frei, sich der Truppe unterwegs an einem Ort seiner Wahl anzuschließen. Es lohnt sich allerdings, die gesamte Etappe mitzufahren, und zwar nicht nur wegen der längeren Bewegung an frischer Luft. Der Förderverein verlost nämlich zehn Poloshirts und ein Taschenset unter allen, die mitfahren und sich an mindestens drei der vier Stationen einen Tourpass, den sie am Start ausgehändigt bekommen, abstempeln lassen.

Die zweite Etappe steht am 22. April unter dem Motto „Beeskow – Pedale trifft Paddel“. Start ist um 9 Uhr an der Marina Spreeinsel in Beeskow.