Abschied eines glücklichen Chirurgen

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Bei einem feierlichen Symposium im Theater am See hat das Bad Saarower Helios-Klinikum am Freitag seinen langjährigen Chefarzt Dr. Marek Budner verabschiedet. Seit 2002 hatte dieser die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe geleitet. Dr. Budner will indes auch künftig noch als Operateur in Bad Saarow tätig sein.

„Die chirurgische Tätigkeit ist wie eine Sucht“, sagte der 65-Jährige am Rande der Veranstaltung. „Man hat viele Erfolge, das macht einen glücklich. Und man spürt sehr viel Dankbarkeit der Patienten.“ Trotz seines Ruhestandes will er in Bad Saarow auch in Zukunft Brustkrebs-Operationen und plastische Brustoperationen ausführen. Wie oft er bislang als Chirurg im Einsatz war, hat er nicht gezählt. „Aber es werden mehrere Tausend Operationen gewesen sein“, sagte er.

Der Geschäftsführer für das internationale operative Geschäft der Helios Health Holding und frühere Bad Saarower Klinik-Geschäftsführer Enrico Jensch, nannte Dr. Budner eine „wirklich große Persönlichkeit“. Das „Flaggschiff“ Frauenklinik habe er über einen langen Zeitraum „erfolgreich durch auch ab und an mal wilde See“ gesteuert. Die aktuelle Klinik-Geschäftsführerin Julia Disselborg würdigte die maßgebliche Beteiligung des Chefarztes am Aufbau des zertifizierten Brustzentrums und Dysplasiezentrums. Als Brustoperateur sei er über die Grenzen hinaus bekannt.

Für Dr. Budner gibt es zwei Nachfolger. Dr. Marén Sawatzki leitet seit Monatsanfang die neue Klinik für Senologie als Fachabteilung für Brustoperationen. Chefarzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe wird ab Juli Pawel Morawski. Dr. Budner war vor 16 Jahren aus Stralsund als Chefarzt nach Bad Saarow gekommen.