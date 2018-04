Countdown für die ILA

Blickfang: Ein Fachbesucher fotografiert auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA im Jahre 2014 das Triebwerk einer Boeing 747-8 der Lufthansa. In diesem Jahr präsentiert sich das Langstreckenflugzeug „Brandenburg“ auf der Messe in neuem Design. © Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Lieblingsgast: Eine Boeing 747-8 der Lufthansa auf der ILA 2014. Das Besucherinteresse an dem Jumbo-Jet ist immer wieder groß. © Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Mathias Hausding

Schönefeld (MOZ) Der Countdown läuft. In zehn Tagen startet wieder die Luftfahrtschau ILA. In diesem Jahr stehen thematisch die Innovationen der Branche im Vordergrund. 200 ganz besondere Flugzeuge kommen extra nach Schönefeld. Wir verlosen 30 mal zwei Freikarten für die Messe samt einer ganz besonderen Führung.

Wenn sich vom 25. bis zum 29. April die Messetore in Selchow bei Schönefeld öffnen, wird auch ein Jumbo-Jet namens „Brandenburg“ die Blicke auf sich ziehen. Es handelt sich dabei um jene Boeing 747-8 der Lufthansa, die als erstes Langstreckenflugzeug außen und innen im neuen Design der Airline unterwegs ist.

Für Luftfahrt-Fans sicher Grund genug, sich das aus der Nähe anzusehen. Die Märkische Oderzeitung verlost für den 28. April 30 mal zwei ILA-Tageskarten verbunden jeweils mit einer 45-minütigen Führung durch den Riesenvogel, der auf Flügen zwischen Deutschland und diversen anderen Enden der Welt bis zu 364 Passagiere an Bord hat.

Der gesamten Schau hat der Veranstalter diese Überschrift gegeben: „Disruptive Ideen revolutionieren die Luft- und Raumfahrt.“ Gemeint sind bahnbrechende Technologien vor allem von Startup-Unternehmen, die bestehende Lösungen verdrängen können.

Die Ideenschmieden präsentieren sich in vier Bereichen. Unter dem Motto „Vernetzung und Digitalisierung“ stehen Industrie 4.0 und digitale Luftfahrt im Fokus. Weitere Schwerpunkte sind die Öko-Effizienz, das Ringen um Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten des Technologiewandels sowie der kreative Umgang mit Weltraumschrott. Das Airbus BizLab gibt außerdem Einblick in die Kreativwerkstatt des Unternehmens. Auch zahlreiche Gründer aus Berlin und Brandenburg werden auf der ILA ihren großen Auftritt haben und Ideen präsentieren.

Blickfang für die erwarteten mehr als 150 000 Besucher dürfte auch der CityAirbus sein, ein batteriebetriebenes Elektroluftfahrzeug für den Passagiertransport der Zukunft. Er kann senkrecht starten und landen und soll eines Tages auch autonom fliegen. Eine weitere Premiere gibt es mit dem Airbus Testflugzeug A340 Blade, das mit neuartigen Laminarflügeln den Luftwiderstand erheblich reduziert.

Die Bundeswehr und andere Militär-Organisationen werden ebenfalls neue Technik präsentieren. Das sorgt einmal mehr für Streit. Die Grünen im Brandenburger Landtag fordern, der Schau die Landeszuschüsse von derzeit jährlich rund einer Million Euro zu entziehen.

„Wir haben ein Problem mit Zuschüssen für eine Messe, die von der finanzstarken Luft- und Raumfahrtindustrie mitveranstaltet wird“, sagt der Landtagsabgeordnete Michael Jungclaus. „Die hier auftretenden Unternehmen dürften zahlungskräftig genug sein, um die Messe auch ohne öffentliche Mittel auf die Beine zu stellen.“

Er wundere sich auch über das Wohlwollen der Brandenburger Linken gegenüber der „stark militärisch geprägten“ ILA, so Jungclaus. „Im vergangenen Bundestagswahlkampf lehnte sie Rüstungsexporte ab – die wir im Übrigen auch kritisch sehen. Als Koalitionspartner in der Brandenburger Landesregierung hat die Linke damit aber offenkundig weniger Probleme.“ Jungclaus erinnert daran, dass seine Fraktion in der Debatte des Doppelhaushalts 2017/18 verlangt hatte, die ILA-Landesmittel stattdessen für ein Forschungsprogramm zur Eindämmung der Spreeverockerung auszugeben.

Wer für den 28. April ILA-Freikarten gewinnen und bei der Führung dabei sein will, schreibt bitte unter dem Kennwort „ILA“ eine Mail an brandenburg@moz.de. Bitte Kontaktdaten und Rückrufnummer angeben für die Absprache weiterer Details.