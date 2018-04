Großbaustelle Grundschule Booßen

Thomas Gutke

Booßen (MOZ) Die Grundschule in Booßen bekommt in den nächsten Monaten ein neues, energiesparendes Gewand. Die Stadt lässt Außenwände, Dächer und Fenster der beiden Schulgebäude sanieren. Der Schulbetrieb läuft währenddessen normal weiter.

Seit Mitte März die Baugerüste aufgestellt wurden, ist vom Hauptgebäude der Grundschule Booßen nicht mehr viel zu sehen. Zum Schutz vor Staub und Schutt ist das Haus ganz in weiße Planen gehüllt. Hinter denen hat sich in den vergangenen Wochen bereits einiges getan. Mitarbeiter der BSC Bauservice GmbH aus Eisenhüttenstadt, die für den erweiterten Rohbau zuständig ist, entfernten mit Bohrhammern den Außenputz. Der alte Schornstein wurde abgetragen, ein neuer aufgemauert. Auch viele Fenster wurden inzwischen gegen moderne ausgetauscht. Laut Pressestelle der Stadt konnten die lärmintensivsten Arbeiten damit während der Osterferien ausgeführt werden.

Die Sanierung der einzigen Schule in den Ortsteilen hat vor allem ein Ziel: sie soll den Energieverbrauch der in die Jahre gekommenen Häuser senken. Der ortsbildprägende Altbau wurde um 1906 errichtet, der freistehende Ergänzungsbau 1990 – 2018 passt die Stadt der Gebäude nun an die Energieeinsparverordnung an. Eine Modernisierung war aber auch ohne gesetzliche Bestimmungen seit Jahren dringend überfällig. Dazu werden im Altbau endlich das Dach neu gedeckt und Decken und Wände im Dachgeschosses gedämmt. Eine zusätzliche Dämmung ist auch auf dem Dach im Nachbarhaus geplant. Zudem bekommen beide Schulhäuser neben energetischen Fenstern eine wärmeisolierte, neu verputzte, frisch gestrichene Fassade. Nach den Ferien gehen die Arbeiten in etwas kleineren Schritten voran. Notwendigerweise. Denn der Unterricht für die zehn Klassen läuft trotz Großbaustelle weiter. „Die Bauarbeiten finden parallel zum laufenden Schulbetrieb statt. Pro Woche ziehen wir einen Klassenraum frei, damit dort unter anderem die Fenster ausgetauscht werden können“, erklärt Schulleiterin Kerstin Lampe. Die Baufirmen arbeiten sich zwar so schonend wie möglich vor. Mit einer gewissen Lärmbelastung müssten Schüler und Lehrer derzeit dennoch leben, sagt Kerstin Lampe. „Natürlich ist es zurzeit ein bisschen lauter. Trotzdem funktioniert die Abstimmung mit dem Planungsbüro und den Firmen bisher super.“ Ab Mai werde parallel im Ergänzungsbau gearbeitet, mit Beginn des neuen Schuljahres soll alles fertig sein. Bis dahin können die Schüler auch den vorderen Schulhof nicht nutzen, damit die Baufahrzeuge Platz haben. Platz zum Toben sei auf Freiflächen trotzdem genug, berichtet die Schulleiterin. „Die Kinder machen überhaupt ganz toll mit und nutzen nur die Wege, die sie nutzen dürfen.“

Das Projekt kostet 660 000 Euro und wird zu 90 Prozent mit Investitionsmitteln des Landes gefördert. Im Moment geht die Verwaltung davon aus, dass der Kostenrahmen eingehalten werden kann. Mit den Tischler-, Rohbau- und Dacharbeiten sind Unternehmen aus Frankfurt, Eisenhüttenstadt, Libbenichen, Friedland, Spremberg und Weißenberg beauftragt.