Farbenprächtige Revue für guten Zweck

Hermine Kühl

Beeskow Mit dem Vorhang steigt die Spannung. Japanische Musik ertönt im gut gefüllten Schützenhaus, Spot an: Eine wahre Farbenpracht erfüllt die Bühne. Weinrot, Orange, Lila mit seidigem Glanz: So strahlen die weit aufgeplusterten Röcke der Tänzerinnen bis in die hintersten Reihen. Synchron und ausdrucksstark bewegen sich die Tänzerinnen und Tänzer. Die Choreografie ist sorgfältig ausgearbeitet. Teile der Aufführung stammen noch vom vom 25-jährigen Schuljubiläum.

Dieses Mal war die Klasse 10c Ausrichterin des Benefiz-Konzerts. Diese haben am Rouanet-Gymnasium bereits eine Jahrelange Tradition. Dieses Mal wird der Verein Löwenkinder mit einer Spende bedacht. Geplant und einstudiert wurde der Abend seit November. Dass die Proben erfolgreich waren, davon konnte man sich am Donnerstag überzeugen. Außer dem japanischen Tanz wurden den Zuschauern Auszüge des Theaterstücks „König Drosselbart“ vorgeführt, welches die Schüler der Klassenstufe 11 im Rahmen des Unterrichtsfachs „Darstellendes Spiel“ einstudiert haben.

Für die Schüler ist es eine Ehrensache, sich für das gute Anliegen des Abends zu engagieren. Einige machen sogar mit, obwohl sie nicht der ausrichtenden Klasse angehören. So wie die Theaterleute aus der Klasse 11. Und Lone Bettin aus der Klasse 12 sang ein irisches Lied. Sie begleitete sich dabei selbst auf der Gitarre.

Theater, Tanz, Musik: Eine gelungene Mischung. Das fand auch das Publikum und spendete reichlich Beifall. Auch die Eltern und Lehrer haben zum Gelingen des Benefiz-Konzertes beigetragen. So wurde auf dem Hof des Schützenhauses gegrillt. Schüler der Klasse 10c schenkten Getränke aus. Dass im Saal Tische und Stühle parallel zur Bühne gestanden haben, ist als kleines Manko der ansonsten gelungenen Veranstaltung zu kritisieren: So musste jeder zweite Besucher seinen Kopf um 180 Grad nach hinten drehen, oder gleich den ganzen Stuhl.(hkü)