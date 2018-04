Wie Fritze Bollmann ins Totenreich gelangte

Rene Wernitz

Havelland/Brandenburg (BRAWO) Wer von oben genau hinsieht, erkennt in Brandenburg an der Havel in Stein gemauerte Rätsel. Fünf der mittelalterlichen Kirchenbauten bilden, ohne dass es wissenschaftliche Erklärungen dafür gibt, sonderbare Muster - zwei lateinische Kreuze und ein gleichseitiges Dreieck. Einer, der ganz andere Muster erkannte, ist Autor Herwig Brätz. Seine Rechercheergebnisse veröffentlichte er 2007 unter dem Titel "Brandenburg - Stadt des Pharaos". Dabei handelt es sich um keine Metapher. Ägypten ist Programm im Sachbuch. Sogar Fritze Bollmann hat Brätz in seine Überlegungen miteinbezogen.

Der Autor galoppiert förmlich von einem Punkt der Geschichte zum anderen, mal vor, mal zurück in der Zeit. Brätz skizziert Zusammenhänge, die die meisten Leser überfordern dürften - spätestens da, als Fritze Bollmann auftaucht. Das ist einer, der nun absolut gar nichts mit ägyptischer Mythologie oder Brandenburger Stadtgeschichte vor 1850 zu tun haben kann. Er war Friseur, dazu wohl dem Alkohol sehr zugetan und eine Spottgestalt. Während den meisten Lesern der Galopp nun zu wild wird, könnte es ausgerechnet beim verlachten Barbier richtig spannend werden. Ohne dass Herwig Brätz darauf eingegangen wäre. Johann Friedrich Andreas Bollmann (1852-1901) ist tatsächlich Sonderbares widerfahren, was heute beinah jedes Kind weiß.

Bollmann ist berühmter geworden als die allermeisten Bürgermeister und Unternehmer der Stadt. Ein kleiner mittelmärkischer Ort am Beetzsee ist nach ihm benannt (Bollmannsruh) sowie eine Straße in Brandenburg an der Havel (Fritze-Bollmann-Weg). Es gibt auch eine Bollmannpassage, gegenüber dem Bollmann-Brunnen. Dieser befindet sich in der neustädtischen Fußgängerzone etwas fehl am Platze, da der Friseur ein Altstädter war. Tatsächlich stand der Brunnen früher in einer Badeanstalt am Grillendamm zumindest in Altstadtnähe. Sogar ein Wikipedia-Beitrag ist dem Mann gewidmet. Und laut diesem führte Bollmann von 1882 bis 1896 ein Barbier-Geschäft. Er muss wohl, so legt es auch der kommunale Beitrag auf www.stg-brandenburg.de nahe, bei der Arbeit davon erzählt haben, dass er beim Angeln aus dem Kahn ins Wasser gefallen war. Was genau Bollmann berichtete, ist unbekannt. Doch lässt das darauf hin entstandene Bollmann-Spottlied vermuten, welches schon zu Lebzeiten des Friseurs gesungen wurde und am Beckenrand des 1924 geschaffenen Bollmann-Brunnens zu finden ist, dass er im Wasser ein Nahtoderlebnis hatte. Denn die fünfte von acht Strophen beginnt mit den Worten: "Fritze Bollmann kam in'n Himmel".

Dort sollte er Petrus balbieren. Der zeigte sich wenig begeistert von Bollmanns Handwerk. Die letzte Strophe lautet: "Uff' de jroße Himmelsleiter kannste widder runter jehn; kratz man unten feste weiter; ick laß mir'n Vollbart stehn."

Im Kern berichtet das Lied also davon, wie Fritze Bollmann zunächst ins Wasser fiel, dann ins Jenseits gelangte und wieder zurück ins Diesseits. Laut Wikipedia-Beitrag war schon 1885 eine Postkarte mit den damals gesungenen ersten vier Strophen erschienen. Die anderen Strophen folgten erst später. Es ist demnach davon auszugehen, dass der 1842 geborene Bollmann, Ehemann und Vater zahlreicher Kinder, zwischen seinem 30. und 33. Lebensjahr den Spott auf sich gezogen hat. Sollte er einem oder mehreren Kunden gegenüber tatsächlich von einem heute sogenannten Nahtoderlebnis gesprochen haben, wäre der damalige Spott durchaus nachvollziehbar.

Indes ist es offenbar nicht eindeutig, auf welchem Gewässer der Kahn lag, aus dem Fritze Bollmann fiel. Das Spottlied beginnt zwar mit den Zeilen: "In Brandenburg uff'n Beetzsee; da steht een Fischerkahn". Doch bei Wikipedia und auf der Webseite der Stadtmarketinggesellschaft (STG) ist vom Domstreng die Rede.

Die Brandenburger Dominsel liegt in der Havel. Das sie nördlich umfließende Gewässer wird als Domstreng bezeichnet. Der Insel westlich gegenüber, am anderen Havelufer, befindet sich Bollmanns Altstadt. Der Beetzsee beginnt etwa in 300 Meter Entfernung (Kleiner Beetzee). Wassertouristen und heimische Freizeitkapitäne dürften sich dort sehr gut auskennen.

Was aber nur beim Blick von oben via Google Earth deutlich wird, ist die originelle Tatsache, dass sich der Domstreng sehr nah an der gedachten Linie zwischen dem Dom St. Peter und Paul und der Sankt Gotthardt geweihten Pfarrkirche der Altstadt befindet. An sich nichts Ungewöhnliches, sonst hätte es wohl Herwig Brätz in seinem Buch über die "Stadt des Pharaos" bereits erwähnt. Doch weiter östlich, auf dem Marienberg, wo heute der Trinkwasserhochbehälter steht, befand sich einst eine der Heiligen Maria geweihte Kirche. Wegen eines mutmaßlich wundertuenden Marienbildnisses in der Kirche wurde diese im Mittelalter zum Wallfahrtsort.

Die Platzierung der drei Gotteshäuser macht stutzig. Denn sie erinnert an die drei großen Pyramiden im ägyptischen Gizeh. Laut dem belgischen Forscher Robert Bauval entspricht die Lage dieser Pyramiden jener der drei Sterne, die den Gürtel des Orion bilden. Er hatte 1994 ein Buch mit dem Titel "Das Geheimnis des Orion" veröffentlicht. "Die drei Gürtel-sterne des Orion entsprechen in ihrer Anordnung genau den astronomisch präzise ausgerichteten Grabmälern der Pharaonen. Wurden die Weltwunder von Gizeh tatsächlich nach einem himmlischen Masterplan errichtet?" - So steht es auf www.zdf.de im Beitrag zur Dokumentation"Die Orion-Theorie - Magisches Abbild des Firmaments". Tatsächlich hatte das Zweite Deutsche Fernsehen im Jahr 2006 dem Thema eine "Terra X"-Doku gewidmet. Im Webbeitrag heißt es auch, dass die Ägypter das Sternbild des Orion "Sahu"nannten - "es steht für Osiris, den Gott der Toten und der Wiedergeburt."

Freilich gibt es nicht einen einzigen Anhaltspunkt dafür, dass die im 12. Jahrhundert vorgenommenen Platzierungen der drei Brandenburger Kirchen nach einem Masterplan vorgenommen wurden, der auf ägyptischer Mythologie beruhen und etwas mit den Gürtelsternen zutun haben könnte. Der "Terra-X"-Beitrag auf www.zdf.de endet derweil mit den Sätzen: "Die meisten Astronomen halten die Orion-Theorie für reines Blendwerk. Zieht man die Eigenbewegung der Sterne über die Jahrtausende mit ins Kalkül, stimmt die Konstellation der Gürtelsterne nicht mit den Pyramiden überein."

Der durch Bauval hergestellte Zusammenhang wankt also. Allerdings berichtet nunmal das Bollmann-Lied davon, wie der Angler vom Domstreng aus ins Himmel- bzw. Totenreich gelangt sein soll. Angeblich zu Petrus. Oder doch zu Osiris, dem Gott der Toten und der Wiedergeburt?