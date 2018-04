Hilflose Ermittler

Dietmar Stehr

Neuruppin (MOZ) Eine Gruppe von Motorrad-Fahrern zieht seit mehr als zwei Jahren den Unmut der Ruppiner auf sich. Die jungen Männer benutzen nicht nur die Straßen Neuruppins und der Umgebung für ihre halsbrecherischen Manöver. Auch Fußwege und Waldgebiete sind vor ihnen nicht sicher. Deshalb werden ihnen der wiederholte gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr und eine Vielzahl von Ordnungswidrigkeiten vorgeworfen. Auch Umweltvergehen kommen in Betracht. Mehrfach heftete sich die Polizei ans Hinterrad einzelner Fahrer, konnte bisher aber keinen der Beteiligten auf frischer Tat stellen.

Zwar dokumentieren die Crossmaschinen nutzenden Piloten ihre Vergehen per Video und bestücken damit einen Youtube-Kanal. Doch auch das online gestellte Material reichte nicht aus, um die vier Tatverdächtigen zur Verantwortung zu ziehen. Grund: In den entscheidenden Momenten sind die Fahrer nicht zweifelsfrei erkennbar. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten können somit den vier Tatverdächtigen nicht zugeordnet werden. Nach mehr als einem Jahr polizeilicher Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Neuruppin ihre Arbeit an dem Fall eingestellt – und ist selbst wenig glücklich damit.

