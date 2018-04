„Orgel des Jahres“ wird am Sonntag gefeiert

Frank Groneberg

Fünfeichen/Rießen (MOZ) An diesem Sonntag erklingt die Orgel der Kirche in Fünfeichen erstmals nach Jahrzehnten wieder in voller Schönheit. In der Region sind damit mit dem Instrument in Rießen innerhalb zwei Jahren zwei historische Orgeln restauriert worden.

„Orgeleinweihung II“ ist das Konzert, das am Sonntagabend in der kleinen Kirche in Fünfeichen stattfindet, überschrieben. Die römische II bedeutet: Dieser Abend ist der zweite Teil einer langen Einweihung. Das erste Konzert hatte im Dezember vergangenen Jahres stattgefunden. Und jene Besucher, die damals dabei waren und sich ihre Eintrittskarten noch mal genau ansehen, werden feststellen: Auf den Karten ist nur die halbe Orgel zu sehen. Was alles andere als ein Versehen ist. „Die Restaurierung der historischen Gast-Orgel war damals ja auch erst zur Hälfte abgeschlossen“, sagt Pfarrer Matthias Hirsch. Sie war zum Jahresende 2017 zwar wieder gut spielbar, aber noch nicht wieder vollständig. Erst jetzt hat die Orgel wieder all ihre Pfeifen, etwa 600 an der Zahl. Deshalb gibt es an diesem Sonntag ein zweites Einweihungskonzert. Und auf den Eintrittskarten wird dann die zweite Hälfte der Orgel abgebildet sein. Und wer beide Karten zusammensetzt, erhält ein Gesamtbild der Orgel.

Für Pfarrer Matthias Hirsch ist dieser Sonntag ein besonderer Tag der Freude. Nicht nur, weil die Fünfeichener Orgel jetzt vollständig restauriert worden ist und in einer Internetabstimmung der Stiftung Orgelklang zur „Orgel des Jahres 2017“ gewählt worden ist. Denn im September 2016 hatte in der Kirchengemeinde Müllrose-Mixdorf-Fünfeichen-Rießen schon einmal der Abschluss einer Orgelrestaurierung gefeiert werden können – in der Kirche in Rießen. „Das heißt, wir haben in unserer Kirchengemeinde innerhalb zwei Jahren 100 000 Euro generiert für die Sanierung zweier Orgeln“, betont Matthias Hirsch. „So etwas in einer so kurzen Zeit zu machen, das geht eigentlich bis an die Leistungsgrenze einer Kirchengemeinde. Vor allem aber können wir stolz darauf sein, dass wir das geschafft haben!“

Die Barock-Orgel in der kleinen, mehr als 400 Jahre alten Fachwerkkirche in Rießen war im Jahr 1780 hergestellt worden, der Erbauer ist heute nicht mehr bekannt. Anders als in der Märkischen Oderzeitung vom 5. April (Kulturseite) berichtet, ist die Orgel nicht durch die Müllroser Firma Sauer, sondern durch den Fachbetrieb Orgelbau Reinhard Hüfken aus Halberstadt saniert worden. Die romantische Orgel in der spätgotischen Fünfeichener Kirche war im Jahr 1881 eingeweiht worden. Ihre Erbauer sind bekannt: die Orgelbauer des Familienbetriebs F. Gast & Sohn in Fürstenberg/Oder. Restauriert worden ist die Orgel durch die W. Sauer Orgelbau Frankfurt (Oder) GmbH in Müllrose.

Während des zweiten Einweihungskonzertes erklingt zum einen der letzte Satz der „Reformationssinfonie“ von Felix Mendelssohn Bartholdy in einer Bearbeitung für zehn Blechbläser und Orgel. Zum anderen sind mehrere Orgelwerke zu hören, unter anderem die „Suite gotique“ von Leon Boëllmann. Es musizieren die Organisten Martin Schulze, Dietlind Philipp, Julia Fritzler und Olga Lotzmanov sowie ein Bläserensemble unter der Leitung von Ulrike Gäbel.

In der Pause können die Besucher einen Blick ins Innere der restaurierten Gast-Orgel werfen – ein Einblick, der ihnen normalerweise verwehrt bleibt.

Fünfeichen, Sonntag, 19 Uhr