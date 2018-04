Kein Ende der Pollerstange in Sicht

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Altstadt bleibt ihr zweiter Poller auf absehbare Zeit erhalten: Nach heftiger Debatte und namentlicher Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung soll die Anordnung einer Spielstraße notfalls gerichtlich erzwungen werden. Bis dahin bleibt der Poller.

Das kann noch ewig dauern: Der in Höhe der Buchhandlung Micklich stehende Poller soll erst dann entfernt werden, wenn auf der Großen Straße zwischen Grünstraße und Einmündung Müncheberger Straße ein verkehrsberuhigter Bereich mit dem Verkehrszeichen 325.1, landläufig auch als Spielstraßenschild bekannt, angeordnet worden ist. Da bei früheren Überlegungen und unter anderem einem Ortstermin mit dem Straßenverkehrsamt des Landkreises und dem Verkehrsministerium des Landes eine solche Anordnung kategorisch abgelehnt wurde, geht der Beschlussvorschlag der Linken-Fraktion noch weiter: Bei Ablehnung des Antrags wird die Bürgermeisterin beauftragt, die verkehrsrechtliche Anordnung auf verwaltungsgerichtlichem Wege durchzusetzen. „Verwaltungsgerichtsverfahren können natürlich ewig dauern“, kommentierte Bürgermeisterin Elke Stadeler spontan.

Fachbereichsleiterin Birgit Bärmann sagte am Rande der Versammlung: „Wir haben vor Jahren den Altstadtverein auf die Klagemöglichkeit hingewiesen, aber das Risiko wollten die Gewerbetreibenden nicht eingehen.“ Nun soll die Stadt das Klagerisiko tragen, so beschlossen es die Stadtverordneten am Donnerstag mit 19 Ja- und einer Nein-Stimme bei vier Enthaltungen. Und mehr noch: Nach einem weiteren Änderungsvorschlag des Stadtverordneten Martin Schultheiß (Linke), wird die Bürgermeisterin für den Fall einer endgültigen Niederlage vor Gericht beauftragt, einen Bürgerentscheid vorzubereiten und dazu alle rechtlichen Schritte zu initiieren: „Bei ihm sollten alle Einwohner Strausbergs ab 14 Jahre über drei Varianten der Verkehrsberuhigung in der Großen Straße entscheiden.“ Und diese Entscheidung werde dann eins zu eins umgesetzt, denn: „Wir sind ja hier offensichtlich nicht in der Lage, uns auf eine gemeinsame Meinung zu einigen.“

Auch dieser Vorschlag fand die vehemente Unterstützung der SPD-Fraktionsvorsitzenden Sibylle Bock und ihrer Kolleginnen und eine breite Mehrheit, ebenso wie die Gesamtvorlage aus beiden Änderungsanträgen mit 18 Ja-Stimmen, einer nein-Stimme und fünf Enthaltungen zum Beschluss erhoben wurde.

Zuvor war der von dem Vorsitzenden des zeitweiligen Ausschusses zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Altstadt – der übrigens im September 2014 gegründet wurde – , Daniel Krebs (CDU), seinem Stellvertreter Meinhard Tietz (Linke) und dem Vorsitzenden des Altstadtvereins Thomas Frenzel (grün, liberal und bürgernah) eingebrachte Vorlage vom Vereinsmitglied Klaus Kretschmer sehr begrüßt worden. Denn sie beschränkte sich ausschließlich darauf, dass die Stadt die Aufhebung der verkehrsrechtlichen Anordnung für den Poller beantragen solle. Auch Thomas Frenzels Änderungsantrag, den Poller zu demontieren und mit der Einengung der Straße auf gleicher Höhe durch die Blumenkübel die Geschwindigkeitsbegrenzung zu signalisieren, fand keine Mehrheit.