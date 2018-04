Container können kommen

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Zahlreiche Informationen gab es in der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses am Donnerstagabend. Zudem wurde lange über die Kita-Entgeltsatzung diskutiert, aber noch keine Beschlussempfehlung gegeben.

Beim Thema Entgeltsatzung für die Kitabetreuung prallten erwartungsgemäß die Meinungen aufeinander. Die Verwaltung hat eine neue Elternbeitragssatzung verfasst und die Berechnungen mit Zahlentabellen belegt. Ziel ist, die bisherige Satzung zu korrigieren, die nach einer Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes über eine ähnliche Satzung in Rathenow rechtswidrig war. Damit, so der Vater des Gedankens, verhindere man, dass wegen fehlerhafter Satzung rund 1,2 Millionen Euro an Eltern zurück gezahlt werden müssten, obwohl Leistungen tatsächlich erbracht wurden.

Der Stadtelternrat, der vor einigen Wochen von Aktivisten gegründet wurde, bezweifelte auch die Rechtmäßigkeit der dabei hinzugezogenen Berechnungsgrundlagen. Der zuständige Fachguppenleiter der Verwaltung, Andreas Politz, verteidigte diese und verwies darauf, dass es unterschiedliche Rechtsauffassungen gebe. Die Verwaltung richte sich nach der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes. Da die Vorlage in der Stadtverordnetenversammlung am 26. April noch nicht zum Beschluss ansteht, einigte man sich, in der nächsten Ausschusssitzung weiter zu debattieren.

Informationen gab es unter andrem zur Gerhard-Goßmann-Grundschule. Die Fassadenarbeiten sind nach der Winterpause wieder angelaufen und sollten bis Mai beendet sein, sagte Fachgruppenleiter Carsten Fettke. Die Innenarbeiten waren im vergangenen Jahr erfolglos ausgeschrieben worden. Deshalb wurden das jetzt wiederholt und es gebe Angebote, so dass die Arbeiten in zwei bis drei Jahren abgeschlossen sein könnten. Auch für die Containeranlage, deren Aufstellen die Stadtverordneten beschlossen hatten, gibt es Angebote – von den Erdarbeiten, Sänitär, Elektrik und für die Container selbst. Alles liegt allerdings über dem vorgesehenen Budget. Das heißt, die Container können aufgestellt werden, es kostet aber mehr. Ab dem neuen Schuljahr sollen nach jetzigen Vorstellungen der Schulleitung dort die 1. Klassen unterrichtet werden.

Nicht sehr positiv war die Mitteilung zum Schulzentrum, das der Kreis an der Beeskower Chaussee errichten will. Dazu gehören Grund- und Oberschule sowie eine Sporthalle. Die Oberschule kommt auf die Fläche, wo bislang eine Außenstelle des OSZ war, die Grundschule soll auf das Gelände des ehemaligen Finanzamtes, so Fachbereichsleiter Christfried Tschepe. Der Kreis hofft, dass das Land ihm das Areal zuordnet. Elke Wagner (SPD), die auch Kreistagsabgeordnete ist, informierte, dass das Grundstück noch nicht dem Kreis gehöre und die Kreisverwaltung es zudem versäumt habe, für die Grundschule Fördermittel zu beantragen. „Das Projekt ist sehr ins Wanken geraten.“ Wie der Kreis Fördermittel bekommt, die das Land laut früherer Ankündigung explizit für Schulzentren ausreicht, wenn man nur eine Oberschule baut, bleibt ein Rätsel.

Auch wenn zur Kita-Bedarfsplanung des Kreises noch Abstimmungsrunden anstehen, rechnet die Stadt damit, dass in den nächsten Jahren wachsender Bedarf entsteht. Deshalb seien auch Kitas freier Träger vorgesehen. Aber auch eine weitere kommunale, die in der Neuen Gartenstraße gebaut werden soll, sei von den Stadtplanern ins Auge gefasst, informierte Tschepe. „Das Grundstück haben wir vor zwei Jahren dafür erworben.“ Fraglich sei noch, wie das finanziert wird, weil ja auch ein Hort in Nord entstehen wird.