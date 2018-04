Verheerender Brand in Buschow

Anja Linckus

Buschow (BRAWO) Den vergangenen Sonnabend wird die fünfköpfige Familie aus dem havelländischen Buschow nie vergessen: Als sie am Nachmittag nach dem Fußball nach Hause kam stand ihr Haus in Flammen. 90 Feuerwehrleute aus dem Amt Nennhausen und Rathenow waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der war in einer Zwischendecke ausgebrochen und breitete sich immer weiter zum Dachstuhl hin aus - die Feuerwehrleute mussten Decken und Wände abreißen, um an den Brandherd zu gelangen. Von innen mit Atemschutzgeräten und von außen mit einem Drehleiterwagen wurde das Feuer schließlich eingedämmt und schließlich unter Kontrolle gebracht. Dennoch: Das Haus der Familie ist zerstört und unbewohnbar: Das Dach ist teilweise offen, Balken und Latten sind verkohlt, die Fensterscheiben sind kaputt. Was das Feuer nicht zerstört hat, das hat das Löschwasser erledigt. Den ehemaligen Bewohnern ist nichts geblieben außer das, was sie am Leib trugen. Einziger Trost: sie sind nicht allein. Eine große Welle der Hilfsbereitschaft setzt ein. Die Buschower hoffen auf eine Rückkehr der Familie in den Ort. Wenn alle Untersuchungen zur Brandursache abgeschlossen sind, sollen im Dorf ganz konkrete Unterstützungsaktionen abgesprochen und geplant werden. Die Verwaltung verspricht Hilfe und Unterstützung bei allen bürokratischen Angelegenheiten, schon am Sonntag erreichen den Familienvater aus dem Freundes- und Bekanntenkreis erste Kleidungsstücke für seine drei Jungs sowie Schulsachen. Sie alle kommen in einem Haus der Familie in Brandenburg unter. Und auch der FC Deetz, in dem der Vater lange Zeit Mitglied und als Spieler und Fußballtrainer aktiv ist, will helfen. "Wir sind erschüttert und wollen Uwe nicht alleine lassen und helfen - GEMEINSAM VERBUNDEN DURCH DEN FUSSBALL, GEMEINSAM HELFEN", ist auf der Internetseite www.fcdeetz.de zu lesen. Außerdem hat der Verein ein Spendenkonto eingerichtet. Wer per Überweisung Geld spenden möchte, macht das auf das Konto: IBAN: DE14 1605 0000 3627 0008 29, BIC: WELADED1PMB (Potsdam). Zudem können Sachspenden beim FC Deetz abgegeben werden, da von der Zahnbürste bis hin zum Kochtopf alles gebraucht wird. Fragen dazu, was benötigt wird, sind unter der eMail info@fc-deetz.de möglich.

Am 1. Mai plant der FC Deetz zudem ein Benefizturnier für die ganze Familie. Mehrere Mannschaften, darunter die von Empor Schenkenberg haben ihr Kommen zugesagt und wollen helfen.