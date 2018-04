Grün ist die Farbe der Stadtwerke

Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Das Geheimnis ist gelüftet! Die eine Woche allabendlich grün angestrahlte Sankt Katharinenkirche war eine Werbekampagne der Stadtwerke Brandenburg (StWB).

Grün war die Kirche in der Woche nach Ostern deshalb, weil auch der Strom bei den Stadtwerken ab sofort grün ist. Das gilt sowohl für gewerbliche als auch private Kunden und trifft auf jede Kilowattstunde zu, die ab sofort aus der Steckdose kommt. Der grüne Strom stammt ausschließlich aus Wasserkraft betont der technische Geschäftsführer Gunter Haase und erklärt: "Hier wacht insbesondere der TÜV-Süd darüber, dass keine Doppelvermarktung stattfindet und der in diesen Anlagen produzierte Strom ausschließlich für Kunden der StWB produziert wird." Mehr bezahlen müssen die rund 43.600 Kunden der StWB für den grünen Strom nicht. Die jährlich rund 150 Millionen gelieferten Kilowattstunden kommen zu den jeweils vereinbarten Tarifen ins Haus. Die rund 400 Stromkunden, die sich in der Vergangenheit für das mit einem leichten Aufpreis versehene Wasserkraftprodukt "StWBstrom Natur" entschieden hatten, wurden mit der generellen Umstellung auf 100 Prozent Ökostrom automatisch auf das günstigere Produkt umgestellt. Der Einsatz des Unternehmens für den grünen Strom steht im Zusammenhang mit der Strategie der Bundesregierung, den Anteil erneuerbaren Energien an der Stromversorgung bis 2020 mehr als zu verdoppeln.

Ein halbes Jahr lang wurde die Kampagne geplant und vorbereitet. Mit Hilfe einer Agentur wurden zuerst der Slogan Öko? Logisch! und das Logo der grünen, lächelnden Steckdose gefunden, so Haase bei der Auflösung am Montag.

Das Lichtprojekt setzte der Künstler Thomas Bartel gemeinsam mit René Koch und dessen Firma Veranstaltungstechnik Brandenburg um. Über 100 Scheinwerfer - unten Strahler und oben LEDs - zeigten eine ungewohnte Sicht auf das reichhaltige Bildwerk der Kirche und sorgten jeden Abend für reichliche Besucher und Hobbyfotografen, die die Gelegenheit nutzten, die Details der reich geschmückten Fassade neu zu entdecken oder das ganze Kirchenschiff aufs Bild zu bannen. Ein weiteres Highlight: Vier Strahler erzeugten zudem einen Lichtdom, der dreimal so hoch war wie der eigentliche Kirchturm - mehr hatte die Luftfahrtbehörde wegen der Kurzfristigkeit der Genehmigung nicht zugelassen. Dennoch, mit dem Ergebnis sind Künstler, Sankt-Katharinen-Pfarrer Jonas Börsel und Stadtwerkechef Gunter Haase sehr zufrieden. "Vom ersten Tag an hat es eine große Fotoresonanz gegeben. Am ersten Tag kam kurz nach dem Aufbau und Einschalten eine Familie aus Wust, die neugierig war, was hier los ist und das Leuchten bis in den Ortsteil gesehen hat", berichtet der Pfarrer. Im Netz gebe es mittlerweile unzählige schöne Bilder des angestrahlten Gotteshauses.

Mit einem Orgelkonzert am Abend endete dann auch die Illumination - am Dienstag wurden die Scheinwerfer wieder abgebaut.