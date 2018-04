Gute Aussichten und Ausstellung auf dem Marienberg

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Mit der zweiten "Ostereier-Aktion" und dem zweiten "Bergerwachen" ist der Marienberg gut in die Saison gestartet. Während die Festzeit erst im Juni mit Brannes Kids Day" (02.06.), Dichterschlacht (15.06.) und Musikschul-Sommerfest (30.06.) ihre Fortsetzung findet, bietet sich das Gartendenkmal täglich für Ausflüge an. Einschließlich Friedenswarte. Die präsentiert sich zum Saisonauftakt erneut als Ausstellungsort. Im Januar hatte die BAS GmbH in Kooperation mit dem Förderverein Bürgerpark Marienberg e.V. alle Grundschulen und Förderschulen der Stadt zum Malwettbewerb "Marienberg - Mein Wunschberg" aufgerufen. Fünf Schulen machten mit - Luckenberger Schule, Havel-, Magnus-Hoffmann-, Frederic-Joliot-Curie-Schule, Grundschule Gebrüder Grimm. Ihre Werke sind nun auf den fünf verglasten Aussichtsplattformen ausgestellt. Bis zum 5. August können Besucher sich die Werke anschauen und per Stimmzettel vor Ort ihren Favoriten zu wählen. Den drei kreativsten Malern winkt je ein Gutschein im Wert von 50 Euro und zusätzlich gibt es für die jeweilige Schule einen Gutschein von 100 Euro.Geöffnet ist die Friedenswarte bis 30. Juni Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen sowie vom 1. Juli bis 31. August dienstags bis sonntags und feiertags von 10:00 bis 17:00 Uhr. Der Eintritt kostet 3/erm. 1,50 Euro, via Familien-/Kleingruppenkarte 6 Euro.Text/Foto: tms