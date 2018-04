Erfüllung zwischen Schweinehälften

Tatjana Littig

Ranzig (MOZ) Sie sind gefragt wie nie – Brandenburgs Handwerker. Ihre Berufe vereinen klassische Fertigkeiten mit moderner Technik. Wir zeigen, was junge Leute im Handwerk werden können, und stellen Betriebe vor, die ausbilden. Heute: die Agrargenossenschaft Ranzig aus dem Landkreis Oder-Spree.

Wer eine Ausbildung bei der Agrargenossenschaft Ranzig absolvieren will, hat die Möglichkeit zwischen sechs Fachrichtungen zu wählen: Fleischer, Koch, Fleischereifachverkäufer, Landwirt, Tierwirt Schwein und Tierwirt Rind. Nick Wagner aus Frankfurt (Oder) hat sich für erstere Fachrichtung entschieden und arbeitet seit September bei der Landfleischerei, über die das Fleisch der Agrargenossenschaft Ranzig direkt vermarktet wird. „Den Berufswunsch habe ich seit der neunten Klasse“, erzählt der 17-Jährige. Auf die Idee gebracht hat ihn sein Uropa. Ob er in seinem Berufsleben ebenfalls Fleischer war? Der junge Mann verneint. „Er ist hobbymäßig Jäger und hat mir im Schlachtehaus alles gezeigt.“

Für die Wahl des Ausbildungsbetriebs war Nick Wagner nicht nur die Nähe zu seiner Heimatstadt wichtig, sondern auch die Tatsache, dass in dem Betrieb noch selbst geschlachtet wird. Das sei inzwischen aufgrund von strengen Hygienevorschriften sonst selten, erklärt Frank Groß, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Ranzig. „Bei uns ist alles aus einer Hand“, betont er stolz, „bei uns werden die Tiere geboren, mit selbst angebautem Futter gefüttert, geschlachtet und verarbeitet.“

Durch die Zeitung war Nick Wagner auf das Unternehmen in Ranzig gestoßen. Er hat sich beworben und einen Ausbildungsplatz ergattert. Derzeit werden drei junge Menschen in der Landfleischerei Ranzig ausgebildet. Neben dem Frankfurter lernen zwei weitere Fleischereifachverkäufer. Insgesamt sind es sieben Auszubildende bei der Agrargenossenschaft Ranzig. Die Zahl der Auszubildenden schwankt jährlich. „In Spitzenzeiten, vor etwa zehn Jahren, hatten wir bis zu 20 Lehrlinge“, so Frank Groß. „Es gibt Jahre, wo wir niemanden ausbilden, und Jahre, wo zwei, drei Lehrlinge je Fachrichtung anfangen, von denen dann einer übrig bleibt.“ Das Problem ist seiner Erfahrung nach die fehlende schulische Voraussetzung. „Das Schulsystem ist so gestrickt, dass jeder studieren soll.“ Für das Handwerk würden junge Menschen zu wenig qualifiziert. „Dabei wird die handwerkliche Arbeit immer schwieriger“, sagt er. Neue Vorschriften, neue Technik, da bleibt nicht aus, dass sich auch langjährige Mitarbeiter fortbilden müssen. Davon berichtet auch Hartmut Lehmann, Leiter der Landfleischerei Ranzig und Fleischer-Meister.

In der Regel absolvieren Interessenten zunächst ein Praktikum bevor sie ihre Ausbildung bei der Agrargenossenschaft Ranzig beginnen. Bei Nick Wagner war es nicht so. Unerfahren ist er in das Abenteuer Ausbildung trotzdem nicht gestolpert. Vor Beginn im September hatte er drei Tage in der Landfleischerei Ranzig zur Probe gearbeitet. „Das ist für beide Seiten von Vorteil“, so Frank Groß. „Der Lehrling kann sich einen Eindruck von den Aufgaben und von dem Betrieb machen und wir können hinterher besser beurteilen, ob jemand zu uns passt und ob es sich lohnt, ihn auszubilden.“

Um an Nachwuchs zu kommen, schaltet die Agrargenossenschaft Ranzig im Frühjahr und im Herbst Anzeigen. Das Unternehmen ist zudem beim Arbeitsamt registriert und präsentiert sich auf verschiedenen Berufsorientierungsmessen.

Die Ausbildung zum Fleischer teilt sich in einen schulischen und einen betrieblichen Teil. Nick Wagner arbeitet zwei Wochen in Ranzig und besucht dann eine Woche die Berufsschule in Cottbus. Durch Schulferien verschiebe sich der Rhythmus ein wenig, erklärt der junge Mann. Im zweiten Lehrjahr absolviert er einen zweiwöchigen Lehrgang an der Fleischerfachschule in Berlin. Für Nick Wagner ist es ein Traumberuf. „Ich mag die Lebensmittelverarbeitung vom lebenden Schwein bis zur Wurst“, sagt der Frankfurter. „Ich esse oft und gerne Fleisch“, schiebt er hinterher.

In der Landfleischerei Ranzig arbeitet ein Team von 15 Leuten in der Fleischproduktion, davon acht Fleischer. Wöchentlich werden 60 Schweine und vier Rinder verarbeitet. Der Arbeitstag von Nick Wagner, der eigens für die Ausbildung nach Ranzig gezogen ist, beginnt um sechs Uhr. Der Erste, der morgens in der Landfleischerei Ranzig aufschlägt, ist er damit nicht. Ab vier Uhr sind seine Kollegen damit beschäftigt, Fleisch aus Schweinehälften und Rinderteilen herauszuschneiden und Bestellungen für die sechs Filialen und den Verkaufswagen abzuarbeiten.

Der 17-Jährige hilft dann bei der Wurstproduktion. Wurst abfüllen, Wurst kochen, Wurst aufhängen – all das kann er schon. Doch auch beim Schlachten ist er mit dabei und ab und an vorne im Verkaufsraum. Er hat Spaß an der Arbeit und auch seine Übernahmechancen stehen gut. „Wenn die schulischen Leistungen weiterhin stimmen, würden wir auch einen Meister-Lehrgang unterstützen“, sagt Frank Groß.