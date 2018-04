28. April: Swing Manouche, Flamenco und Jazz

René Wernitz

Bützer (MOZ) Der Kunstwerk West e.V., der schon als Organisator des Rockfestivals „Havelbeatzzz“ in Erscheinung tritt, versucht mit neuer Veranstaltungsreihe die etwas anderen, spezielleren und vor allem nicht so geläufigen Stilbereiche der Musik zu beleuchten. Am Samstag, 28. April, werden in der Havelterrasse in Bützer bei guter Atmosphäre Swing Manouche, Flamenco und Jazz geboten. Es spielen das Robert-Keßler-Trio aus Berlin, Agujetas Chico and friends (Spanien/Berlin) sowie Radio Django (Berlin). Einlass ist ab 17.30 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr. Karten im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro können per E-Mail an kunstwerkwest.hvl@gmail.com und über den Ticketservice im Rathenower Kulturzentrum geordert werden.