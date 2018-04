Die brandenburgische Sicht zählt

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Unüberlegte Äußerungen, eine strategische Neuausrichtung der Union? Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben sorgt mit seinen Überlegungen, die politische Farbenlehre über den Haufen zu werfen, für Verunsicherung und Kritik. Zurückrudern will und kann er nicht.

„Vielleicht war es nicht der richtige Zeitpunkt“, sagt Ingo Senftleben am Freitag nachdenklich. Aber, so fährt er fort, es gibt keinen idealen Zeitpunkt. Zu Beginn des Jahres hatte der Chef der brandenburgischen CDU in dieser Zeitung schon einmal angekündigt, dass er nach der Landtagswahl 2019, falls seine Partei stärksten Kraft wird, mit allen politischen Konkurrenten reden wird. Die Aufregung hielt sich damals in Grenzen.

Seit längerem stellt der Lausitzer, die festgefügte Rollenverteilung nach Landtagswahlen in Frage. Die besagt, dass die SPD die einzige Partei ist, die sich die Koalitionspartner aussuchen kann. Schon 2001 hatte der damalige PDS-Landeschef Ralf Christoffers – als seine Partei in der gleichen Position war wie heute die CDU – darüber nachgedacht, sich für Koalitionen mit den Christdemokraten zu öffnen.

Auf kommunaler Ebene hat die Zusammenarbeit beider Parteien immer wieder stattgefunden. Beispielsweise um einen SPD-Landrat in der Prignitz zu verhindern oder einen sozialdemokratischen Oberbürgermeister in Cottbus. Beide Male kam ein CDU-Mann ins Amt.

In dieser Woche hat Senftleben seine Positionen auf einer Pressekonferenz wiederholt. „Ich kann mich nicht auf Pressekonferenzen hinstellen und den Fragen ausweichen“, erklärt er dazu. Allerdings schmückte er das Ganze noch etwas aus, indem der die Zuverlässlichkeit der Linken, allen voran von Fraktionschef Christoffers, lobte und zur AfD ausweichend antwortete, dass er mit deren Parteichef Andreas Kalbitz nichts gemeinsam habe. Dieses Mal wurde bundesweit davon Notiz genommen. Bis tief hinein ins Badische rauschte es im Blätterwald.

Senftleben bekommt einerseits Prügel, weil er sich der SED-Nachfolgepartei Linke nähern wolle und von der anderen Seite, weil er eine nähere Zusammenarbeit mit der AfD nur für deren aktuellen Chef und nicht aber für die Partei ausschließt. In Zeiten, in denen die Bundes-CDU um mehr Profil ringt, scheint eine Öffnung nach allen Seiten als Verrat an alten Werten und Grundsätzen. Selbst aus den Landesverbänden Sachsen und Thüringen, die sich beide im nächsten Jahr mit Brandenburg zur Wahl stellen müssen, kommt harsche Kritik, weil die AfD oder die Linke Hauptgegner im Wahlkampf sein werden.

Senftleben beharrt dagegen auf einer rein brandenburgischen Sicht. Er erzählt von seinem ehemaligen Staatsbürgerkundelehrer, der dem 14-Järhigen im Klassenzimmer noch kurz vor der Wende mit der Stasi drohte. Später habe er sich mit ihm ausgesprochen, berichtet Senftleben und sieht das als Metapher für einen ostdeutschen Pragmatismus.

Als der gelernte Maurer 2014 erst Fraktionschef und 2015 Parteivorsitzender wurde, sahen viele in ihm die nächste Übergangslösung in einem Landesverband, der sein Spitzenersonal im Zweijahrestakt verschleißt. Ihm gelang es jedoch, Ruhe einkehren zu lassen und alte Gräben zuzuschütten. Inhaltlich setzte er bei der Kreisreform auf Konfrontation zur Landesregierung, auf anderen Politikfeldern, besonders bei der Bewältigung der Flüchtlingsprobleme, zeigte sich die CDU dagegen zur Zusammenarbeit bereit.

Das größte Problem, das der CDU-Chef anderthalb Jahre vor der Landtagswahl hat, ist seine weitgehende Unbekanntheit. Mit der aktuellen Debatte könnte sich das ändern. Er steht erstmals bundespolitisch im Gegenwind. Auch das ist Aufmerksamkeit. Aber Senftleben rudert nicht zurück. Er wolle nicht nach der nächsten Landtagswahl erklären, dass dann alles anders ist und man aus Sachzwängen Gespräche führen muss, die man zuvor ausgeschlossen hatte. Das klingt mehr nach einen sturen Lausitzer als nach einem gewieften Parteitaktiker. Aber Senftleben hat den Vorteil, dass er authentisch klingt, wenn er seinen Standpunkt verteidigt, von seinen Lehrern oder seinem Vater berichtet. Für einen Politiker, der nicht vom angeborenen Charisma oder von der antrainierten Eloquenz zehrt und nicht immer rhetorisch brilliert, ist es besonders wichtig, glaubwürdig zu klingen. Nein, an seiner Aussage wird er nichts ändern, auch wenn sie im Adenauer-Haus für Stirnrunzeln gesorgt hat. Der 44jährige weiß, dass er im nächsten Herbst liefern muss. Der Landesverband, auch wenn es deutlich grummelt, ist auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, jetzt die Reihen dicht zu halten und zu hoffen, dass die brandenburgische SPD Nerven zeigt, wenn über Regierungsbündnisse geredet wird, die an ihr vorbeigehen.