12. Airport Night Run auf dem BER

dpa

Schönefeld (dpa) Der künftige Flughafen Berlin Brandenburg (BER) verwandelt sich für einen Abend erneut in eine Laufstrecke.

Der 12. Airport Night Run startet heute Abend und führt an den Piers entlang, unter den Fluggastbrücken hindurch und über die beleuchtete Start- und Landebahn. Das Ziel befindet sich vor dem neuen Terminal des künftigen Hauptstadtflughafens, wie die Flughafengesellschaft vorab mitteilte. 6500 Menschen nehmen an dem Lauf in unterschiedlichen Distanzen teil. Den Startschuss für den Halbmarathon gibt um 19.05 Uhr Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Läufer und Walker der 10-Kilometer-Distanz sowie jene der 4x4-Kilometer-Team-Staffel starten um 19.30 Uhr.