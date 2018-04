Verkehrsprobleme erwartet

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel (MOZ) Seit Jahren führt langanhaltender Starkregen an der Einmündung der Rudolf-Breitscheid-Straße in die Rathausstraße bis zum Mühlenweg zu Überschwemmungen. Der Grund sind altersbedingt erhebliche Schäden am Regenwasserkanal, der kaum noch Wasser abführen kann.

Da über diesen Regenwasserkanal neben kommunalen Flächen auch die Fahrbahn der Landesstraße L 86 entwässert wird, soll der Kanal von der Ecke Plantagenstraße bis zur Falkenrehder Chaussee einschließlich der Einmündungen vom EDEKA-Markt und vom Mühlenweg als Gemeinschaftsaufgabe der Stadt Ketzin/Havel und des Landes erneuert werden. Die Stadtverordneten stimmten kürzlich zu, über diese Sanierung mit dem Land eine entsprechende Vereinbarung abzuschließen, in der auch die finanzielle Beteiligung der Stadt Ketzin/Havel in Höhe von 100.000 Euro einschließlich Nebenkosten festgeschrieben werden soll.

Bürgermeister Bernd Lück ist froh, dass das Land sich zu dieser von der Stadt lange gewünschten Sanierungsmaßnahme entschloss. Allerdings ist absehbar, dass diese Baumaßnahme zu erheblichen Verkehrsproblemen führen wird. Über eine Umleitungsstrecke wurde noch nicht entschieden.