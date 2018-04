Musikschulen öffnen wieder Kirchen

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Unter dem Motto „Junge Konzerte für alte Gemäuer“ geben Schüler der Musik- und Kunstschule Havelland innerhalb der Reihe „Musikschulen öffnen Kirchen“ demnächst wieder Benefiz-Konzerte.

Am Sonntag, 22. April, um 14.00 Uhr spielen und singen sie in der Sankt-Nikolai-Kirche zu Selbelang. Das nächste Konzert findet am Sonntag, 6. Mai, um 15.00 Uhr in der Dorfkirche zu Wassersuppe statt, gefolgt vom Konzert in der Dorfkirche in Stechow am Sonntag, 27. Mai, um 14.30 Uhr. Die Musikschulensembles „Collegium musicum“ und „Concino“ treten am Samstag, 2. Juni, um 14.00 Uhr in der Ferchesarer Dorfkirche auf und am Sonntag, 3. Juni, um 14.00 Uhr in der Dorfkirche in Parey.

In der Friesacker Stadtkirche gibt es am Samstag, 23. Juni, um 16.00 Uhr ein Konzert der Musik- und Kunstschule. Und am Sonntag, 2. September, endet die diesjährige „Musikschulen öffnen Kirchen“-Reihe im westlichen Havelland mit einem Gastspiel in der Katholischen Sankt-Georg-Kirche in Rathenow. Beginn dort ist um 17.00 Uhr.

Die jungen Musiker freuen sich auf möglichst viele Zuhörer. Es wird kein Eintritt genommen, die erbetenen Spenden gehen direkt an die Kirchengemeinden bzw. deren Fördervereine.

Das Projekt „Musikschulen öffnen Kirchen“ des Verbands der Musik- und Kunstschulen Brandenburg ist eine feste Größe im Kulturkalender des Landes. Seit zwölf Jahren laden in den Sommermonaten Ensembles und Solisten unter Schirmherrschaft des Kulturministeriums zu landesweit mehr als 60 Benefizkonzerten in Stadt- und Dorfkirchen ein, um Spenden zum Erhalt der Kulturdenkmäler zu sammeln.

Diese Konzerte werden gefördert durch das brandenburgische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und den Förderkreis Alte Kirchen Berlin Brandenburg e.V. Präsentiert wird die Konzertreihe vom Kulturradio des rbb.