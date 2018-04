Frank Groneberg

Neuzelle/Müllrose (MOZ) Die Internationale Ostereierausstellung im Museum Strohhaus in Neuzelle kann noch bis zum 29. April besucht werden. Geöffnet ist das Strohhaus mittwochs bis sonntags von 11 Uhr bis um 16 Uhr. Die Osterausstellung im Heimatmuseum Müllrose endet an diesem Sonntag. Besichtigt werden kann sie am Sonnabend und Sonntag von 10 Uhr bis 14 Uhr.