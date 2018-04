Fans von Depeche-Mode hinter der Mauer

MOZ

Frankfurt (Oder) „Behind the Wall. Depeche Mode – Fankultur in der DDR“ lautet der Titel des Buches, das Sascha Lange und Dennis Burmeister am Donnerstag im Haus 1 der Stadt- und Regionalbibliothek (Bischofstraße 17) vorstellen. Die Autoren haben sich mit dem Phänomen der Band Depeche Mode und ihren Fans in der DDR beschäftigt. Unmengen an unveröffentlichten Fotos und Dokumenten haben sie dafür gesichtet sowie mit vielen Fans und Zeitzeugen gesprochen. Entstanden ist ein bislang unbekannter Einblick in das Innere einer Jugendkultur und das Alltagsleben in der DDR. »Behind the Wall« erzählt die Geschichte von einem Mauerfall lange vor dem Mauerfall. Und von einer ungewöhnlichen und langlebigen Liebe der Fans zu ihrer Band.

Die Lesung dauert ungefähr 60 Minuten, im Anschluss ist erstmals der Dokumentarfilm „People are people“ aus dem Jahr 1989 über eine Depeche-Mode-Fanclique aus Zwickau zu sehen. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.